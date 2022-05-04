市場波動加劇，國泰金控4日董事會通過長期資金募資規劃，將提請今年6月股東會授權不超過15億股的現增發普通股、特別股或參與海外存託憑證（GDR），依近期股價估算大約是800億元的額度，是國泰金成立近21年來，最大一次增資授權額度。

國泰金表示，爭取股東會授權長期募資額度，主要有三大原因，一是因應營運成長需求。即金控資產逐年擴大，子公司業績成長等，需要強化資本結構；二是接軌國際監理規範，如國泰人壽、國泰世紀產險要接軌負債會計IFRS17、清償能力指標ICS，與國泰世華銀入選國內系統性重要銀行（D-SIBs），也都會需要資本支持；三即是兼顧長期經營策略需求，如有好的併購標的或發展機會，國泰金亦會展開行動，這也需要資金挹注。

國泰金自2012年開始，每年都會向股東會爭取長期資金募資額度的授權，未必每年都會募資或動用額度，但必須「提前準備」，以免機會來臨或市場劇烈變動時，還要召開股東臨時會討論增資案，恐緩不濟急。

而國泰金2012及2013年是明訂400億元或10億股的增資額度，2014到2021年的八年間，都是500億元或10億股的募資額度，今年則是首度要爭取15億股的額度，且取消金額限制，以市場變化及市價決定最終的增資情況。若依國泰金近期股價及市場一般是折價15％現增來看，最大增資額度在800億元上下。

富邦金亦是從2009年以來，年年亦都請股東會授權增資額度，從最早300億元或12億股，2015年曾有800億元或20億元是最高峰，從2015年到2021年富邦金都是爭取15億股的增資額度，去年也因併購日盛金而有啟動增資行動。