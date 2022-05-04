客委會主委楊長鎮及花式籃球表演好手。（原客青少年三對三籃球賽提供）

由客家委員會發起，原住民族委員會、內政部移民署、教育部體育署及8個直轄市、縣政府共同合辦的「原客青少年三對三籃球賽」，今年邁入第2屆，5月4日到6月2日開放網路報名，6月11日到7月23日則在全國8個縣市進行賽事，P. League+桃園領航猿盧峻翔、新北國王林力仁兩位職籃好手擔任宣傳大使。

盧峻翔是苗栗長大客家人，在IG也分享過展現客語繞口令的影片，與有原住民血統的林力仁和客家人氣電視劇「女孩上場」兩位主演高倩怡及蔡嘉茵，一同號召全台原客青少年籃球好手參賽，也以自身熟悉的母語向全國原客後生喊話：「這兩年新冠肺炎疫情未滅，大家因運動相聚，疫情並沒有沖散我們的友誼，這一『客』，原來更團結。」

活動發起人客家委員會主任委員楊長鎮表示：「活動目的希望讓跨族群孩子們，在成長過程裡面，因為打球以球會友大家能夠相互認識，一起成為好朋友。」

為鼓勵以球會友，本活動免收報名費，各主辦單位也提供豐富獎品及高額獎金給參賽選手，組隊報名參賽隊伍的選手可跨校參賽，但每人只能報名1隊，每隊上限5人，須至少有2名原住民及1名客家選手，且另須組成5到10人的啦啦隊。

大會表示，參加預、複賽的隊伍皆可獲贈紀念籃球2顆，進入總決賽並奪得冠軍的隊伍，每位選手可額外獲贈1套冠軍專屬球服、1件紀念T以及1顆紀念球，國小男、女組冠軍獎金2萬元，國中男、女組獎金3萬元，另外為使賽事豐富精采，今年度特別增設MVP獎項，獎金至少8千元，全國總獎金高達83萬8千元，啦啦隊也會有機會獲得鼓勵獎金或獎品。