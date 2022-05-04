日前南方雲系對流旺盛，5月1日至3日為曾文水庫上游帶來降雨，估計至4日中午約有250萬立方公尺入庫效益，水利署南區水資源局表示，台南供水至7月穩定；農水署嘉南管理處則表示，此波降雨大約可節省灌溉用水500萬噸。

水利署南區水資源局表示，最近一波降雨累計至5月4日12時止，曾文水庫集水區平均降雨量約46公釐，估計約有250萬立方公尺入庫；曾文與烏山頭水庫蓄水量約為2.02億立方公尺，比近5年同期約1.03億立方公尺增加9872萬立方公尺。

此外，南化水庫此波降雨集水區累計降雨量32.6公釐，預估進水量45萬立方公尺，甲仙堰越域引水統計到3日，今年總引水量約2585萬立方公尺，南化水庫4日晚間蓄水量有4910萬立方公尺，蓄水率還有54.95％。

農水署嘉南管理處則表示，受惠於此波降雨，這周供灌於星期一中午暫停，估計最快星期五恢復供灌，以每日180萬至190萬噸來計算，至少可以節省500萬噸用水。至於今年首次實施的大區輪灌制，目前估算至少可較往年省下1成用水。

南水局表示，今年以來有3波較大降雨，其中2月19～23日累計降雨量達112.7公釐，對水情助益最大；其次為3月23～24日累計降雨量52.6公釐；5月1～3日累計降雨量46公釐。

此外，為增加曾文水庫容量，南水局持續清淤，今年清淤目標量為560萬立方公尺，包含陸挖50萬立方公尺、抽泥350萬立方公尺及水力排砂160萬立方公尺，以清淤無上限為努力目標。