伊莉莎白歐森對施展魔法的手勢很講較。（迪士尼提供）

伊莉莎白歐森大膽示愛班奈狄克康柏拜區，直言和他合作很享受。（迪士尼提供）

（洛杉磯連線）伊莉莎白歐森以漫威電影緋紅女巫角色在好萊塢奠定不可忽視地位，實際上她受到不少漫威迷的批評，因為漫畫設定中，緋紅女巫血統複雜是少數族裔的代表，卻找來一位金髮碧眼像洋娃娃的演員。伊莉莎白不以為意、勇於接受挑戰，並且很享受飾演這角色的表演旅程，尤其在新作《奇異博士2》和班奈狄克康柏拜區的合作，她大膽示愛，表示是他的影迷，喜愛他到想成為他作品的一部分。

在此之前，她多飾演獨立電影中性格複雜的角色，2011年在挖掘電影新秀的日舞影展中，她以《雙面瑪莎》中被洗腦而逐漸走向精神崩潰的少女一鳴驚人，橫掃眾多影展新人獎。早期她接演獨立電影，主要為了擺脫2位頗負盛名的雙胞胎姊姊，不願利用裙帶關係獲得角色，因此她努力考上紐約知名藝術學院，穩紮穩打學表演，她曾說「姊姊的名氣讓我下定決心更努力，我要成為一名真正演員。」

伊莉莎白第一次演出漫威電影是《美國隊長2：酷寒戰士》，當時她以彩蛋方式出現，後來也演出《復仇者聯盟》系列電影。根據外媒推測，漫威找上伊莉莎白試鏡，極有可能是因為她善於詮釋有心理疾病的角色，緋紅女巫一角背負極大心理創傷，伊莉莎白儼然是不二人選。她坦言，這次演出《奇異博士2》是個艱難的任務，因為劇本隨時改變，但跟著班奈狄克一起研究角色是很棒的學習。

她說：「班奈狄克是個非常聰明的人，很重視角色真實性，擅於釐清故事的深度與廣度，且能夠一起解決問題，我很享受與他的互動。」導演山姆雷米以恐怖驚悚風格聞名，伊莉莎白說知道導演是他的時候，很慶幸自己8歲就是驚悚片迷，所以對導演的風格很熟悉，且認為山姆就像所有演員肚子裡的蛔蟲，「山姆很溫柔、輕聲細語的說出來，跟你討論不同面向的可能性，且勇於嘗試，非常貼心可愛。」

《奇異博士2》描述多重宇宙的概念，每個角色都會有不同版本的樣貌與個性存在不同宇宙，伊莉莎白興奮地認為這根本是天才之作，但在拍攝執行上，飾演不同的緋紅女巫時，她說因為只能和自己對戲，所以蠻枯燥孤單的，但能飾演不同版本的自己還是很有趣。她也提到這次最大挑戰是必須從30英呎垂吊降落，心有餘悸地說：「我得克服站上高台的恐懼，還要表演，真的非常可怕。」

在《奇異博士》系列電影，施展魔法是重要橋段，演員們必須有大量肢體表演，伊莉莎白特地與技術指導研究，打鬥時釋放魔法的手勢要如何更有韻律感，她也領悟到技術人員設計手勢的用心，「角色的成長會讓施展魔法的肢體語言更加進化，在《奇異博士2》緋紅女巫使用混沌魔法時，會做出一個全弧型的動作，代表她更理解魔法力量。」會不會因為太興奮，先跟親友暴雷劇情走向？她搞笑說，「因為我的家人都是漫威的超級粉絲，所以我去工作的那天就盡量不跟他們講話，我不是個能保守秘密的人，但我想我應該做得還可以啦。」