國內新冠肺炎本土疫情大爆發，社會掀起一波「快篩之亂」，政府再度協調中華郵政支援配送任務，高雄市藥師公會今指出，快篩試劑不是賣完，而是卡在中華郵政沒到貨。一番話引來台灣郵政產業工會批評，指高雄市藥師公會身為醫事人員組織，對於疫情下的眾生危難卻缺乏同理心，以粗糙言論誤導大眾認知，工會表示嚴正抗議，並要求公開向郵政同仁致歉。

台灣郵政產業工會表示，疫情爆發以來，郵政同仁不分外勤內勤，皆成了「防疫國家隊」，其中外勤同仁承擔了配送口罩、酒精的額外工作，加上宅經濟當道，包裹量大增，早已讓同仁喘不過氣。基層人力在荒腔走板的決策下本吃緊，申報加班還屢遭刁難，即使在這樣的情況下，郵政同仁對於國人所需仍盡心盡力，不論是運送防疫物資、發放振興券，皆努力達成任務。

然而基層同仁並非鐵打的身體，在人力持續精簡之下，使得大家的體力負荷雪上加霜，甚至有外勤同仁因此累倒。何況疫情蔓延，有越來越多的同仁確診染疫，配送量能如何不受到衝擊？

配送快篩試劑的工作，原為民營業者承攬，但物流業血汗過勞的狀況已非1、2天，疫情指揮中心緊急要求中華郵政救火，政府各部會對郵政同仁欠缺尊重、屢把基層當成工具人的心態，再次可見！

郵政產工批評，在疫情期間，藥師也被迫成了防疫國家隊的一員，對於額外工作的難處，應當感同身受，即便不了解郵政同仁面臨的困境，也應當瞭解在病毒來勢洶洶之際，無人可以倖免，郵政及物流運輸本為勞力密集產業，此刻狀況緊繃，實為非戰之罪。

工會說，防疫物資不會從天而降，而是「人」來運送的。高雄市藥師公會身為醫事人員組織，對於疫情下的眾生危難卻缺乏同理心，以粗糙的言論誤導大眾認知，波及郵政同仁、使基層蒙受不白之冤，本會在此表示嚴正抗議，請高雄市藥師公會公開向郵政同仁致歉。