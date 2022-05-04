奧斯頓馬丁新當家 找來法拉利前執行長 23:262022/05/04 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國超跑製造商奧斯頓馬丁（Aston Martin）周三任命法拉利（Ferrari）前執行長菲利薩（Amedeo Felisa）擔任新執行長，取代慕容濤（Tobias Moers）的位置，即日起生效。奧斯頓馬丁表示，菲利薩在汽車業擁有豐富經驗，有助於提升該公司領導團隊實力 汪小菲嘴唇上帶「紅色傷痕」直播 被網友逼問：是不是被美女咬 愛普*首季每股淨利3.53元 全年營運喊衝 #奧斯頓馬丁 #菲利 #執行長 #法拉利 #當家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 從迪士尼事件汲取教訓 打好政商關係 成企業必修課 04:102022/05/03 全球財經 竹縣2歲專班續增設 苗縣幼兒園重招標 04:102022/05/04 地方新聞 新竹縣公幼和非營利幼兒園明報名 9鄉鎮市2歲專班有12班 14:012022/05/03 生活 聯發國際Q1淨利年增3成 創歷史同期新高 16:022022/05/04 財經 國泰金控決定發3.5元現金股利 歷年新高 18:422022/05/04 財經 汛期來臨 水利署持續防汛整備 16:032022/05/03 財經 金管會准六家壽險發現金股利 總額逾500億元 21:432022/05/04 財經 美「新航艦」展開首次作戰巡弋 疑瞄準中國大陸 23:052022/05/04 軍事 捷迅全年營運挑戰新高 04:102022/05/04 證券．權證 培養助人組織能量 富宇東海推動「微星培力塾」 13:272022/05/03 寶島 徐巧芯曝羅氏快篩經銷商 指揮中心澄清：絕無圖利行為 18:422022/05/04 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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