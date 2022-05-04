英國超跑製造商奧斯頓馬丁（Aston Martin）周三任命法拉利（Ferrari）前執行長菲利薩（Amedeo Felisa）擔任新執行長，取代慕容濤（Tobias Moers）的位置，即日起生效。奧斯頓馬丁表示，菲利薩在汽車業擁有豐富經驗，有助於提升該公司領導團隊實力