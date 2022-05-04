外媒引述業界人士消息報導，法國飛機製造商空中巴士（Airbus）將最新款單走道客機A321XLR研發時程延後數月，預計要到2024年才會推出，以符合主管機關對於防範飛機失火日趨嚴格的安全規範要求。

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