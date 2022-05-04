因應安全規範要求 空巴延後推出A321XLR客機 23:252022/05/04 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外媒引述業界人士消息報導，法國飛機製造商空中巴士（Airbus）將最新款單走道客機A321XLR研發時程延後數月，預計要到2024年才會推出，以符合主管機關對於防範飛機失火日趨嚴格的安全規範要求。 達美航空喜迎首架 A321neo客機 國內線頭等艙全面升級 東航廣西空難近一個月 失事波音737-800機型復飛 #安全規範 #XLR #客機 #空巴 #延後推出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東航客機「垂直墜地」16秒恐怖瞬間曝光 目擊者嚇吐經過 18:372022/03/21 兩岸 東航空難搜救第4天 確認主要撞擊點、尋獲部分遺物遺體 17:472022/03/24 兩岸 陸東航客機急降3分鐘 專家：弄清急降前狀況 關鍵是要找到黑盒子 13:392022/03/23 兩岸 東航失事客機132人 全部證實罹難 18:202022/03/26 兩岸 美方調查人員將赴華 揭東航空難謎團 04:102022/03/31 產業財經 東航客機在廣西失事 專家驚爆：恐墜地前就已解體 18:302022/03/21 兩岸 東航客機空難聯合國表示哀悼 當地村民自發援助 10:412022/03/22 兩岸 美要台灣買24架波音787 華航驚吐一句 網嚇：台GG危險了 16:392022/04/28 財經 東航失事客機急墜9000公尺 民航專家分析：飛行員失去控制能力 20:382022/03/22 兩岸 東航客機廣西藤縣發生事故 梧州消防：全體出動趕赴現場 16:352022/03/21 兩岸 東方航空737客機墜毀 官網頁面轉為黑白 17:272022/03/21 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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