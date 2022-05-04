西拉雅國家風景區管理處整合各相關部會，提出龜丹溫泉觀光遊憩整體規畫，4日下午於水哥溫泉舉辦說明會。（劉秀芬攝）

台南市楠西區龜丹溫泉正式開發已近10年，目前僅有4家溫泉業者，曾被前台南縣長蘇煥智評開發後10年原地踏步，不過觀光局西拉雅國家風景區管理處近期已整合各相關主管機關，推出龜丹溫泉觀光遊憩整體規畫案，提出5項短期方案，在地居民與溫泉業者都十分期待，能成功帶動地方觀光與經濟。

西拉雅國家風景區管理處表示，龜丹溫泉區整體觀光發展規畫在去年5月啟案，去年8月10日即在地方召開第1次說明會，彙整各方建議，盤點地方觀光資源，與各主管機關、地方業者訪談，依龜丹溫泉區資源條件，以南186區道為迎賓軸，提出果香農村、溫泉養生、生態景觀等3個可發展主題。

為匯集相關機關及地方鄉親意見，西拉雅管理處4日下午於龜丹溫泉區舉辦第2次說明會，台南市觀光旅遊局、農委會林務局與水土保持局、交通部公路總局曾文工務段、立委郭國文、在地溫泉業者30人到場，討論非常熱烈。

西拉雅管理處長徐振能表示，本次規畫提出5項短期執行方案，包括龜丹溫泉區入口意象強化、溫泉區主要交通軸線186區道改善、鐵谷山宮及重要節點遊憩據點營造、旅遊資訊借問站設置等，將於明年陸續規畫進行。

地方鄉親表示，對各主管機關能一起來推動龜丹溫泉觀光，樂見其成，許多開發涉及多種法規，又有不同主管機關，一直是地方最頭痛的事，現在有西拉雅管理處當統籌平台，期待各部會合作解決問題。郭國文也表示，為龜丹溫泉整體觀光遊憩發展，將全力爭取預算，以利後續方案推動。

龜丹六二溫泉山房李姓業者則說，入口意象強化、遊憩據點營造等規畫確實有其必要，但建議從溫泉區核心區先加強改善，較遠的鐵谷山宮可放在後期再進行。

龜丹里長林茂松也說，受限法令，於龜丹溫泉特定區內開發，農地農舍面積不能超過建地10分之1，如果要當民宿，面積太小；山坡地要開發成遊憩區的話，最小面積需達5公頃以上，區內國有私有土地夾雜，都是以往討論過議題，希望此次能一併提出解決方案。

台南市觀旅局副局長林國華則強調，規畫遊憩點土地是私有、公有，必須先釐清；此外，規畫設施不能與溫泉區管理計畫內容衝突，另業者土地開發使用若涉及中央主管機關，則有勞西拉雅管理處當問題解決平台。