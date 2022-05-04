遠傳(4904)4日召開第一季法說會。第一季合併總營收為219.04億元，年成長率達5.1%，締造連續六季正成長佳績。合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為75.67億元，創下2018年第4季以來新高，受惠於電信本業與新經濟獲利成長、精實營運並極大化投資效益，年成長率達11.3%，達成連續四季正成長。稅後淨利23.25億元，每股盈餘(EPS)0.71元，年成長率達28.4%。

第一季營收、合併EBITDA和EPS皆超越財測目標，分別為101.4%、101.9%和104.1%。

遠傳自2020年第三季推出5G以來，行動通訊業務持續上揚，2022年第一季行動服務營收年成長率達2.3%，且連續六季正成長，5G續約用戶資費平均提升超過20%，挹注客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User；ARPU)連續13個月正成長，月租型ARPU更持續居業界第一！遠傳5G用戶數穩健攀升，滲透率突破25%，穩定邁向年底超越30%的目標。

遠傳推動數位轉型持續發酵，創造亮眼的經營成效與財務表現，新經濟營收延續強勁成長力道，2022年第一季新經濟營收年成長率達27.2%，營收佔比高達18.4%，多項重要業務維持高成長；資通訊業務營收年成長幅度達39%，其中雲端服務營收較去年成長66%、物聯網服務營收年成長率達84%。個人數位服務同樣延續成長動能，friDay購物行動商務營收年成長率達23%、個人用戶物聯網服務營收年成長率達122%。

遠傳積極結盟新創能量，去年底成立全台第一個「5G元宇宙加速器」，入選團隊除了已與遠傳的技術、行銷、業務與財務團隊展開長期密切合作，並可得益於遠傳受邀加入的「愛立信全球5G新創計畫」，前進國際市場，共同迎向商機無限的元宇宙新時代。遠傳身為東北亞首家、同時也是全球第八家加入「愛立信全球5G新創計畫」的電信營運商，未來也將透過愛立信豐富的全球5G生態圈資源，將合作觸角延伸至全球5G新創。

展望2022年第二季，遠傳表示，將全力衝刺電信本業成長、擴大新經濟事業佈局。