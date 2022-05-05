針對有心人散佈、傳播新聞稿標題為「長榮鋼鐵公司111年度股東會委託書徵求過程顯涉不法不公，籲請金管會與集保所應立即嚴正處理」之訊息，恐涉散布於眾，而指摘或傳述足以毀損長榮鋼鐵公司（股票交易代號2211）名譽、商業信用之加重誹謗罪嫌，更恐有誤導投資大眾，而危害資本市場秩序之虞，長榮鋼鐵公司爰嚴正聲明澄清如下，祈請社會大眾與投資人明察，切莫遭不實訊息誤導，並籲請主管機關本於依法行政立場，維護資本市場交易秩序與安全，俾維護長榮鋼鐵公司與全體股東權益：

一、長榮鋼鐵公司為遵循法令及函釋，並配合董事執行職務，兼以維護公司營業秘密、個人資料與客戶名單安全等，基於公司內部治理，依據公司法規定、最高法院見解、經濟部函釋訂定董事職權行使辦法，以資各董事遵循，俾長榮鋼鐵公司提出與董事查核目的與範圍相關之簿冊內容，以供董事查核。

前揭新聞稿所稱「董事鄭深池與陳昭龍要求公司及股務代理機構提供股東名冊…，全然違反公司法…，視公司治理如無物。」云云，並非事實，就董事主張行使法令無明文規定之內部監察權云云，恐有無限上綱之嫌，長榮鋼鐵公司專函請求董事鄭深池與董事陳昭龍依法令函示等及長榮鋼鐵公司內部治理規範，提出行使查核權之書面，俾憑以辦理後續程序，併落實公司治理，相關事實經過業均函報主管機關備查；憾新聞稿指稱之董事鄭深池與董事陳昭龍，於接獲長榮鋼鐵公司專函說明併報備主管機關之函文後，未有相應回應，詎今日竟有前揭不實新聞稿扭曲事實，造成對長榮鋼鐵公司聲譽之破壞，令人遺憾！

二、另前揭新聞稿稱：「董事鄭深池與陳昭龍特委請公證人陪同，於2022年4月18、20日親臨凱基證券公司（長榮鋼鐵公司之股務代理人），向股務代理機構及公司表明行使內部監察權，監察事項包含股東召集通知寄送不得違法抽單、寄送公平、委託書驗證統計及確認等，並依法要求公司及股務代理機構提供股東名冊以資辨認」，按長榮鋼鐵公司將於111年6月10日召開股東常會，依法開會通知於五月上旬才會寄送，委託書徵求送達公司股務代理機構驗證日期為股東會開會五天前，試問二位董事於4月18、20日急欲取得股東名冊，若稱渠等係為行使董事內部查核權？孰能置信？

三、長榮鋼鐵公司秉持遵循委託書規則規定與集保公司訂定之股務內部控制標準規範所揭櫫之「公平原則」，辦理股東會紀念品交付予徵求人相關事務，本次股東會股東會紀念品發放之公平性，經得起主管機關之檢驗與社會公評！

前揭新聞稿稱：「長榮國際公司委託的徵求人日前參照集保戶股權分散表資料顯示長榮鋼鐵公司有超過1萬6千位股東，基於公平乃向長榮鋼鐵公司申請8,000份股東會紀念」云云，然而長榮鋼鐵公司為期務實不浪費，參考實務做法就徵求人聲請首批紀念品，因係尚未取得委託書之「預支性質」，以第一批到貨紀念品 10,000份，參酌各徵求人徵求事務處理單位之市佔率，依比例發放第一批預支紀念品予徵求人，前揭新聞稿因別有用心而有失偏頗，更流於不實攻訐，殊不可取！