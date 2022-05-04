中華電信4日宣布，資訊技術分公司3日正式揭牌成立，完成集團組織轉型中的最後一塊拼圖，中華電信的策略轉型計畫，經過三年的擘畫執行，於2022年1月1日成立新的組織架構與團隊，並持續調整運作步伐。

董事長謝繼茂期勉資訊技術分公司的成立，讓既有的雲端、物聯網、智慧應用與資安領域的專業技術，加上資訊與帳務系統，更進一步統合，發揮綜效，成為集團業務的前鋒與技術的後盾，發揮內服外用的精神，為客戶打造專屬價值。

總經理郭水義也以「三要」來勉勵資訊技術分公司「要打造人才、要打造技術、要打造標準」，要有技術與人才庫，並且建立標準，才能掌握未來。期許團隊要全力支援事業群成長與客戶所需，與其他技術群共同協作，並以「廣結盟」的精神與其他合作伙伴形成策略聯盟，成就完整的IT+CT的版圖。

資訊技術分公司首任總經理林昭陽表示，資訊技術分公司成立願景是「打造卓越雲化資訊服務公司，加速公司內部系統現代化及支持三大事業群，賦能客戶做好數位轉型及追求更好數位生活」，因此，透過資訊技術分公司的「資訊力」，結合研發技術群之「創新力」及網路技術群之「網路力」，再搭配集團子公司及國際公雲等合作商，共同強化垂直應用領域上的能量，全力支持中華電信集團的三大事業群與全國17個營運處的業務推動。

林昭陽進一步表示，未來將帶領資訊技術分公司經營管理團隊，落實「客戶導向」、「當責」、「誠信」與「創新」四項中華電信企業文化，「以技術為本」的核心價值，維繫優良傳統，再精進，更進步。

林昭陽說，未來，資訊技術分公司在既有穩固的CT領域上經營外，也將進一步發展新興ICT領域所需要的IT技術能力與人才，厚植實力，包含在IDC/雲、AIOT、資安領域，甚至是元宇宙Metaverse、smart data等各項數位應用。

中華電信集團亦善盡企業社會責任，在ESG永續發展的課題上，除了在2030年讓IDC資料中心達成全綠電的目標，更將以數位科技扮演推動ESG的重要角色，邁向「成為最有價值與最值得信賴的資通訊公司」願景努力。