石油輸出國家組織（OPEC）與其他產油國將於5日開會，相關代表表示，OPEC+可能維持現行小幅增產政策不變，亦即6月每日增產43.2萬桶。中國防疫封鎖引發需求下滑擔憂，但受西方制裁影響的俄國產出也下滑，可能促使OPEC+做出維持現行增產步調的決定。