OPEC+周四開會 可能維持小幅增產政策 23:272022/05/04 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 石油輸出國家組織（OPEC）與其他產油國將於5日開會，相關代表表示，OPEC+可能維持現行小幅增產政策不變，亦即6月每日增產43.2萬桶。中國防疫封鎖引發需求下滑擔憂，但受西方制裁影響的俄國產出也下滑，可能促使OPEC+做出維持現行增產步調的決定。 預期升息 澳房價 爆疫情以來首次季跌 油價助攻 沙國首季經濟成長近10％ 十年來最好 #國產 #增產 #OPEC+ #小幅 #下滑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《財政》漁電共生配套不全 業者恐遭勒索 財部切實改正 16:592022/05/02 財經 通膨＋俄烏戰爭衝擊 歐元區企業和消費者信心下滑 21:532022/05/02 財經 俄烏戰爭加深歐中系統性競爭關係 中國對歐投資將持續下滑 16:302022/05/01 兩岸 北部3縣市大雨特報 今晚到明天局部大雨 氣溫一路下滑 16:502022/05/01 生活 陸鋼鐵業下滑壓力擴大 PMI連三降 21:122022/05/01 財經 美國存款總額恐下滑 二戰來首見 04:102022/05/02 全球財經 占國土遭討600萬 慈恩部落有望少繳一點 04:102022/05/04 地方新聞 台酒推新品 搶攻無酒精與手搖飲啤酒市場 15:562022/05/03 生活 美股拉尾盤 台股早盤呈現小跌 10:132022/05/03 財經 紐西蘭重開國門 台人入境可免隔離 22:142022/05/02 財經 救國團依政府需求協助減輕負擔 提供各項活動 18:562022/05/04 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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