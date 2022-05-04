阿片類藥物在美國成了合法售賣的毒品，造成嚴重社會問題，但是美國政府只能重罰收錢，這倒底算不算勝利?華盛頓州政府與3家藥品分銷商 McKesson Corp、AmerisourceBergen Corp 和 Cardinal Health，達成 5.18 億美元(約153億新台幣)的和解協議，結束了長達數月的訴訟。

半島電視台報導，McKesson 將支付1.97億美元(58.21億新台幣)，而 AmerisourceBergen 和 Cardinal 將各支付 1.605 億美元(47.43億新台幣)。

華盛頓州認為這算是個勝利，選擇退出涉及三個藥品分銷商的嬌生公司的260 億美元的「全國性阿片類藥物和解協議」，可以取得更高價的和解金。根據舊的和解協議，3家分銷商的和解金是4.179億美元(123.5億新台幣)。

華盛頓州總檢察長弗格森( Bob Ferguson)在新聞稿中說，該和解是華盛頓州歷史上最大金額的和解金之一。他說：「我們本可以加入絕大多數州的做法，與最大的阿片類藥物經銷商達成和解，但我們選擇在法庭上與他們抗爭。」

「將他們告上法庭的，將為華盛頓州得到更大金額的資源，來對抗阿片類藥物的泛濫。」

根據美國疾管局的資料，在過去的20年間，阿片類藥物浮濫銷售，已在美國造成超過 50萬人死亡。