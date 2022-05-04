身材姣好正妹被洗車泡沫噴滿全身。（翻攝自爆廢公社公開版）

洗車洗澡一次完成！有名男子在臉書分享1段57秒影片，該影片可見一位身材姣好的正妹，坐在重機上頂著翹臀，一旁還有泡沫噴槍不斷的將泡沫噴灑在正妹身上，泡沫不僅將重機噴滿，也噴滿正妹全身，正妹似乎很享受這個過程；網友一見笑翻「2個老婆一起洗，省時省力還省錢」，但也有網認為洗車泡沫很傷皮膚。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段國外57秒影片；影片中有位身材姣好正妹，坐在重機上頂著翹臀，一旁還有洗車用的泡沫噴槍不斷的往正妹身上噴灑，只見正妹似乎很享受這個洗車的過程，直到泡沫噴滿整輛重機以及正妹全身，讓原PO在貼文寫下「類洗澡，一次完成」。

國外有名身材姣好正妹享受被洗車泡沫噴滿全身，網友一見嗨翻「2個老婆一起洗」。（翻攝自爆廢公社公開版）

影片一出，網友驚呆紛紛留言表示，「2個老婆一起洗？！省時省力還省錢」、「有些變態、受虐的傾向」、「洗車兼洗澡，一舉兩得」、「人車合一」、「我也想買一台重機」、「不能只有我看到」、「我就問，為什麼沒有沖水的畫面」、「我看到手機沒電了」、「最後要用高壓噴乾淨啊」。

不過也有網友認為盡量不要使用洗車用的泡沫噴身體，泡沫對皮膚很傷，「用那種清潔劑在洗澡超容易過敏真的是傻逼」、「那個洗車泡泡很傷皮膚的說」、「洗完隔天皮膚直接過敏」。