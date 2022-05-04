中央流行疫情指揮中心緊急向22家廠商採購快篩試劑，國民黨團踢爆衛福部核准的其中一家廠商「高登環球生醫有限公司」，竟是資本額200萬的「小吃店」變身，質疑是否有圖利之嫌。高登環球生醫公司怒控，國民黨立法院黨團以謀私利角度，批判質疑本公司為小吃店變身生醫公司，國民黨前景何在？強調決定不參與投標，希望國民黨能組團採購，為台灣人民謀取更好的利益。

高登指出，本公司前身並非小吃店，而是一家為企業辦理團伙的公司，接觸不少台灣醫學科技優秀人才，因此，董事長劉緯澤不時思考企業轉型之道，並積極研發各項生物醫學器材，其中有些商品更獲得專利，國民黨立法院黨團以權貴思考，不體恤底層人民的奮鬥過程不易，即以謀私利角度，批判質疑本公司為小吃店變身生醫公司，實令人懷疑，國民黨前景何在？

高登表示，國民黨質疑衛福部圖利資本額僅200萬元之小公司，其實大有誤解，因為，指揮中心一開始辦理緊急採購時，就比照徵用每劑95元價格進行採購，公司在未獲得韓國原廠價格授權時，根本不敢答應，經徹夜與原廠溝通，次日對方才勉強答應。

高登直言，很多細節尚未完全敲定，經國民黨立法院黨團質疑後，為消弭暴利思考，本公司決定不參與投標，希望國民黨能組團採購，為台灣人民謀取更好的利益。

高登提及，本公司資本有限，要替台灣爭取1700萬劑檢驗試劑專案進口，粗估至少需要14億元以上的成本及費用，加上政府需要提供0.5％損耗率備品，加上運送至22縣市衛生局之運輸費、包裝費、人力等，還要承擔5％營業稅，估計獲利空間有限。

高登強調，後來徵得昶虹國際股份有限公司（2443）董事長林俊輝同意攜手合作，為台灣2300萬老百姓的生命安全、身體健康，謀求快速、有效的快篩檢驗試劑進口，滿足社會大眾需求，消除人心恐慌現象，這是少數政客思考所不能及的地方。