旅遊業揮別疫情陰霾需求回溫，訂房激增將租金費率推向新高，共享短租平台Airbnb第1季營收大幅成長70％優於預期，第2季財測也發出樂觀訊號，盤後股價勁漲逾6％。

Airbnb3日發布第1季業績，該平台表示，儘管有疫情疑慮、總體經濟逆風及俄烏戰爭等利空籠罩，Q1營收仍比去年同期暴增7成。

Airbnb上季營收15.1億美元，優於金融數據供應商路孚特訪調分析師預期的14.5億美元。Q1淨損1,900萬美元、每股虧損3美分，但較去年同季的淨損12億美元大幅收斂，也比分析師預期的每股虧損29美分還好。

Airbnb在致股東信函中提到，訂房踴躍及日均住宿費率（Average Daily Rate，ADR）「持續上漲」，帶動營收成長。Airbnb第1季ADR為168美元，與2019年同季也就是疫情前相比漲幅37％，比起去年第1季漲了5％。

據調研機構StreetAccount資料，Airbnb第1季訂房夜數為1.021億晚，超越疫情前的水準，也優於分析師預估的1.0087億晚。

Airbnb用來追蹤屋主獲利、服務費、清潔費的指標─訂房總金額（Gross Booking Value，GBV），Q1年增67％達172億美元，凌駕華爾街預估的165.4億美元。

旅行者對提前預訂行程愈來愈有信心，截至4月底，Airbnb的夏季旅遊旺季訂房夜數，比2019年同期多出3成。

旅遊業脫離疫情泥淖持續回溫，Airbnb看好第2季依舊強勢成長，營收介於20.3億美元和21.3億美元之間，優於分析師平均預估的19.6億元，若實際營收落在估值區間的低端，代表年增幅達52％。

不過Airbnb指出，「若疫情再爆發、俄烏衝突干擾旅遊、消費者對價格敏感」，可能危及訂房率。