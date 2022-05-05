PTT論壇表特版（Beauty）出沒各型各色美女，不只清純學生系正妹大受歡迎，一些如「肉特」較豐腴的美感也有市場；此外，審美不分年齡，鄉民對真正的美女永遠不吝給推給讚，今(4日)就有一位51歲東洋美魔女，不論顏值身材都令人驚嘆「打趴我同齡」，不少人看了都暴動喊：「阿姨我不想努力了！」

有網友今(4日)在表特版分享美魔女，標題寫道：「[正妹] 51歲阿姨」，內搭4張美圖辣照，第一張的顏值就已經使人驚訝，與標題所述年齡反差甚大，不說破可能會猜3字頭的水嫩膚質；接下來兩張圖更是大曬海灘比基尼，絕美UU現形搭配柔美微笑，令鄉民失去抵抗力；最後一張圖則舉起雙手蹲姿秀美腿，白皙修長無贅肉的好狀態連女生都稱羨。

雖然在半天之內還沒有被「推到爆」，但這位美魔女的實力已經獲得認可，85推中僅有2噓；光是對年齡的驚嘆就不少：「可以當我媽了」、「可以讓她當媽」、「我可以」、「可以什麼要說清楚」、「挖靠大我十幾歲」、「我也想要這種媽媽」、「五十一？好扯」。

鄉民看呆紛紛大讚，其中脫不了那句經典台詞：「我不想努力了」、「我完全可以」、「蠻正的」、「年輕妹子濾鏡都開到緊繃了」、「阿姨的身材真的不得了」、「年紀不是問題..夠誘人絕對OK」、「漂亮」、「rurico37(開門)」、「阿姨界的極品了」、「阿姨比我31歲的女同事還正」、「兩輪欸超可以」、「肯保養維持 幾歲不重要」、「阿姨我不想努力了~」、「好扯~打趴一堆20幾的」、「有點王馨平的神韻」。

這位來自日本的美魔女叫「Rurico」，看ID猜測是3月7日生的雙魚座，1971年生，身高170公分，血型A型；當過模特兒、賽車皇后及護理師，擅長瑜珈或許是她保持好身材的祕訣。