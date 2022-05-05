《大新聞大爆卦》

本土疫情海嘯來襲，確診數屢創新高，民眾跑了很多家藥局還是買不到快篩試劑，民怨四起。衛福部長陳時中表示，全台PCR量能約20萬，前民進黨立委郭正亮對此怒轟陳時中「說謊」。

郭正亮4日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，陳時中誇稱一天PCR量能20萬，拜託不要這樣說謊，陽性率已經到61％，卻跟我們講，一天量能20萬；一天做了多少PCR要公布數字，不要只公布確診人數，要告訴我們做了多少PCR。如果社區PCR陽性率高達61％，表示根本做不到10萬個，為什麼不公布數字，令人火大的就在這裡。

郭正亮指出，陳時中說快篩都發了，雙北都買不到。但快篩的量能有多大，一天總共發了多少支、量能有多少，很多地方基層藥局1小時就賣光了，現在卻都沒有數字。最大的問題是，如果不能用數據來防疫，始終會活在黑暗、黑數和無限風險之中。

郭正亮接著表示，5月2日專責病床空床率還有54％，但有一位朋友說他那家公立大醫院殘餘病床數是零，怎麼可能是54％？如果沒有一個勾稽過程，去看實際對數據的掌握能力，那陳時中的防疫真的非常可怕。