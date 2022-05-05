衛福部開放6至11歲兒童打莫德納疫苗，遭質疑領先美國給予緊急使用授權（EUA），將台灣兒童當白老鼠，綠營原以歐盟、英國、澳洲已核准回應，但有家長投訴，衛福部發給全國各國小的莫德納接種須知中，卻聲稱已通過美國EUA，質疑要騙家長讓小朋友施打。

國民黨立委洪孟楷表示，美國並未核准6至11歲學童施打莫德納疫苗，衛福部明知道這個情形，卻在疫苗施打通知單上，刻意將美國放在緊急授權使用國家清單中第一位，企圖魚目混珠。

洪孟楷說，家長對於子女施打新冠疫苗的選擇，最擔心的就是安全性問題，衛福部卻用這種「類不實廣告」手法包裝宣傳，究竟是對莫德納沒信心、還是對施打率沒信心？開大門走大路對中央流行疫情指揮中心來說，真那麼困難？

有家長投訴，衛福部發給國小的莫德納接種須知中，聲稱已通過美國EUA，質疑要騙家長讓小朋友施打。圖／讀者提供

國民黨台北市議員徐巧芯批評，獲美國EUA的莫德納是給大人打的，小孩並未開放，衛福部接種須知不僅沒說明這一點，還企圖魚目混珠，擺明對家長半哄半騙，但家長沒這麼笨，這種拙劣的算計反造成更多不信任感，無助提高兒童疫苗施打率。

國民黨台北市議員張斯綱表示，其實很多家長並不知道美國只通過成人施打莫德納的EUA，並未通過給6至11歲兒童施打的EUA，衛福部的指引有刻意誤導的問題，沒有善盡「須知」對使用者應盡的告知義務。

張斯綱說，「莫德納Covid-19疫苗6至17歲接種須知」中，應註明莫德納僅通過美國成人使用EUA，也應告知若同意施打，對兒童的保護力與副作用情形。

衛福部4月17日宣布6至11歲兒童可打半劑莫德納疫苗，遭藍營質疑，美國對自己國產的莫德納，都還未通過6至11歲兒童接種EUA，衛福部不應把台灣6至11歲兒童當白老鼠，要求應改開放BNT兒童疫苗。

民進黨政府面對質疑，則表示指出莫德納兒童疫苗在歐盟、英國、澳洲都已通過，安全可以信任，台灣並非特例，避談美國未通過莫德納兒童疫苗EUA現況。

但衛福部4月22日發給家長參考的「莫德納Covid-19疫苗6至17歲接種須知」中表示，「莫德納Covid-19疫苗是SARS-Cov-2病毒棘蛋白之mRNA疫苗，本疫苗已通過美國、歐盟等先進國家及我國緊急授權使用」，遭家長質疑有欺騙問題。