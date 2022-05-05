國內疫情持續升溫，快篩試劑需求大增，中央流行疫情指揮中心緊急採購快篩試劑，國民黨立法院黨團踢爆，其中一家「高登環球生醫有限公司」竟是資本額200萬的「小吃店」變身，質疑是否利用疫情大賺快篩財。中廣董事長趙少康也質疑，小吃店接16億快篩訂單？世界怎麼跟得上台灣。網友則表示，「我以為小吃店只能唱KTV，沒想到還能賣快篩」。

趙少康4日在臉書貼文表示，國民黨立院黨團踢爆，吃下衛福部16億快篩訂單的「高登環球生醫公司」，前身是「順益屋食品有限公司」，經營「麵店、小吃店、飲料零售」。這家公司完全沒有醫療背景，卻能搶下快篩採購訂單，有沒有什麼貓膩，陳時中應該講清楚。

趙少康接著表示，對高登環球取得快篩試劑被質疑，陳時中輕描淡寫地說「大公司也會賣小東西」，完全不負責任。高登環球負責人在2020年，連62萬元欠債都還不出來，因此被法院強制執行，才一年半，就可以吃下衛福部這筆大訂單，真是令人大開眼界。

趙少康質疑，請陳時中說清楚，快篩試劑招標的資格審查標準？採購價格是否存在價差？民眾到底什麼時候才能不用排隊買快篩？大家辛苦工作納稅，不是讓蔡政府這樣亂花的。

網友表示，「國民黨立委硬起來啊」、「永遠說不清楚、講不明白，千錯萬錯都是別人的問題」、「好厲害的公司，資本這麼小，拿得到這麼大的標案，標案資格怎麼訂的」、「我以為小吃店只能唱KTV，沒想到還能賣快篩」。