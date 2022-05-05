台中市北屯區首座社會住宅「北屯眷戀山光好宅」位於北屯區江興街、國豐街交叉口，鄰近太原車站、捷運四維國小站、北屯國小、三光國中、北屯公園等設施，並緊鄰北屯路及太原路，生活機能及交通路網十分便利，即日起至5月27日開放民眾申請。

北屯眷戀山光好宅共提供220戶住宅單元，其中一房型129戶、二房型61戶、三房型30戶，停車位部份提供157輛汽車位、229輛機車位；每戶配備冷氣、抽油煙機、瓦斯爐或電陶爐、衛浴設備、熱水器、單人或雙人床箱及衣櫃等傢俱與家電用品。凡年滿20歲、入住者名下無自有住宅並符合財稅標準者皆可提出申請。

「北屯眷戀山光好宅」提供4鄰共居房型，由5間一房型及共享公共客廳、廚房及餐廳組成，使居住者可以與室友分享生活並兼顧個人隱私。圖為共居房中共享餐廳之實景照。(圖／台中市政府提供)

另外，北屯眷戀山光好宅首度規劃4鄰的共居房型，每鄰由5間套房組成，共享公共客廳、廚房及餐廳，有興趣的民眾可透過共居徵選計畫提出申請，通過兩階段的【書面審查】、【面談甄選】就可以「免抽籤」入住共居房型。

本案建物一樓大廳將以開放式的設計，串連社區既有的街廓紋理，自然型塑出舒適的散步廊道，並且敞開社會住宅的公共場域，與周邊鄰里營造美好共生的社宅生活。未來也將提供豐富的店舖、托嬰中心、日照中心、社會服務站等社福設施，使在地的生活機能更加完整。北屯好宅內也留設多元的社區共享空間，如閱覽室、韻律教室、茶屋等，希望創造更多住戶交流、互動的契機。

北屯好宅營運第1年租金以市價5折出租，租金含管理費一房型為4,200至5,300元，共居一房型為3,600至5,100元，二房型9,200至10,000元，三房型12,900至13,300元，優惠價格期盼協助民眾減輕住宅負擔。

受理方式除現場及郵寄申請方式外，這次將開放網路申請，申請人可於受理期間至台中市社會住宅17租網站填寫申請資料及上傳相關證明文件，網路申請24小時開放，民眾可多加利用。如有相關問題，可至台中市政府住宅發展工程處網站、台中市社會住宅17租網站查詢或電洽04-22289111轉64601-64605。