台股近期疲軟無力，外資4月賣超2594億元，加權指數失守萬七關卡後仍未收復。針對近期台股下跌，有網友竟喊抓到兇手了，他對比台股和美股近6年升幅後，認為只有美股突破40000點，台股才有望上攻20000點，更稱台股要再突破「機會渺茫」。豈料其他網友看了後一面倒狂酸，認為原PO與其整天在為下跌找藉口，不如認真研究個股基本面。

台股最近不斷下挫，一名網友在論壇mobile01發文斷言「揪出兇手了」，他比較台股指數和美股指數近6年升幅，2016年台股9000點、美股18000點，2022年台股18000點、美股36000點，認為6年來，美股只漲約2倍，台股怎麼敢漲超過2倍？

台股一直以來與美股有很強的連動性，一旦美股下跌，投資人則會開始擔心台股隔天走勢。他形容現階段台股要再上漲，機會已經十分渺茫，斷言「除非美股突破40000點，台股才有機會往20000點靠近」。

然而，底下留言砲口一致對準原PO，認為他過於危言聳聽，「別再找藉口和理由了，面對現實，認真去研究個股基本面，別再看這些沒營養的訊息，然後自行腦補後怨天怨地」、「1990年2月道瓊2627點，台股12682點，該怎麼講？」、「危言聳聽」。