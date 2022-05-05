今（5）日正逢24節氣的「立夏」，代表春天已近尾聲，接下來的天氣型態會逐漸往悶熱潮濕的夏季趨近。不過前幾日才迎來近年最冷的五月天，玉山還降下五月雪，炎熱的感覺還沒有這麼明顯，但春夏轉換初期，白天時間長、夜晚時間較短的生活型態仍然已經展開，養生重點也有所不同。

●初夏養心 紅色食物是主角

以中醫角度來看，立夏屬於肝氣漸弱、心氣漸強的時節，因此飲食可偏酸來補腎、助肝、強化胃腸功能，打造好體能來抵禦接下來的暑氣。

夏天既然重在養心，對應到陰陽五行是屬紅色。建議可以適量吃些紅色食物。像是紅蘋果、草莓、番茄、紅蘿蔔、紅鳳菜、紅豆、紅色的辣椒與甜椒，甚至是紅茶、洛神花茶等，都對身體有益。

除了紅色食物外，農委會指出，五月當季食材還有西瓜、蘆筍、菜豆、茭白筍、鳳梨、木瓜、甜桃、葡萄等。以西瓜來說，紅、黃肉的西瓜都富含醣類、鉀、鎂、磷、維生素A、B1、B2、B12、C等營養素，紅西瓜更有胡蘿蔔素、茄紅素；黃西瓜則有瓜胺酸，各有各的優點，均能強化立夏免疫力。

●順應晝長夜短 睡飽子午覺 補足能量除腦霧

立夏後白天越來越長，人們生活逐漸繁忙，大多人到晚上睡前，都還難以把心思淨空。預防醫學專家洛桑加參醫師指出，立夏後最好養成睡「子午覺」的習慣。也就是最晚在夜間11點的子時前後上床入睡，白天中午11點到下午1點間的午時，也撥空午睡個15分鐘至半個小時，讓身體充分獲得休息與喘息，是最理想的養生準則。

如果實在忙碌或工作場合不允許午睡，洛桑加參醫師建議，只要在午時期間，避免情緒太過激昂亢奮，稍微閉目養神或靜坐靜心、多做幾次緩慢深層的深呼吸也可以。此時不妨多按摩手掌心與小指頭，特別是小指甲兩側的部位，也可以讓身心暫時放鬆，有助下半天持續各種活動。

立夏養生，可適量多吃紅色食物，充足睡眠。(圖/中時新聞網陳友齡製作)

●掌握雨季「開心」法門 室內、體內都要除溼

夏天有時雨一下就是好幾天，氣壓低、濕度高，容易讓人心煩，連帶會影響身體內分泌運作。洛桑醫師表示，若在室內，可多利用除濕機調節濕度，還能順便預防過敏，避免讓自己因為悶熱而身心不適。其次，可增加一些明亮柔和色系的居家布置，像是插花，或擺些能淨化空氣的室內盆栽，都能提高視覺亮度。也可以多穿淺色衣服，讓自己和別人都賞心悅目，從室內到體內一起除濕排悶，安度立夏時節。