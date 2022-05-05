買房是許多人生活努力的目標，但現在國內房價高，讓不少年輕人哀號買房難，沒想到有網友透露，朋友租房前做足功課，整整花4個月才找到物件，且租了5年後，不僅抱得美人歸名下還直接多了一筆房產，驚奇的過程引起熱烈討論。

該名網友在「靠北租屋2.0」臉書專頁分享朋友的超狂事蹟，朋友5年前花了4個月找房子，最後找到一間房東家有單身女兒，入住後就想盡辦法巧遇、認識、攀關係、努力追求到最後結婚，「現在房子就是他跟他老婆的，還生了小孩。」

朋友向原Po坦承，一切都是他的計畫，當初花了4個月時間找房才找到適合的物件，「花了4個月找物件，租5年後房租逐年遞減，現在房子是他跟他老婆名下，他承認這是他的計畫，一切按照計畫在走。」原Po也被朋友笑，「他花5年有房子，我卻要貸款20年，人生啊…」

奇葩故事引起網友們熱烈討論，「直接追求房東，還不用5年」、「會打拼不如會打算」、「我老公的大姑丈就是這樣，本來是房客後來娶了房東女兒，一路作業員月薪三萬做到退休，妻子娘家提供房子住，還送一間店面開文具店，三不五時丈母娘還偷塞錢，岳父走又分了一間ㄧ二樓」、「太狂了，你朋友厲害」、「一切都是計畫通。」