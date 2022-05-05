兒童疫苗本周起陸續開打，台北市預計從今(5)日開始，為由家長填具同意書的學童施打莫德納疫苗。目前估算，全台北市這波約有6萬名左右學童接種。除了在學校統一施打之外，北市5月9日起也會開設兒童疫苗特別門診，讓無法到校接種，或外籍學校的學生，到醫院掛號施打。讓孩子接種疫苗，家長可能比孩子還緊張，專家提醒，可以在孩子接種疫苗前後為其營養把關，讓孩子的免疫力維持在最好狀態，有助降低疫苗副作用，並幫助疫苗發揮正常功效，為防疫打下基礎。

●多吃抗發炎食物 國小學童每日喝足1500 c.c水

《好食課》營養師楊哲雄指出， 多吃抗發炎食物、攝取提升免疫力營養素並且喝足夠的水，是打疫苗前後的基本功：

楊哲雄營養師也強調，雖然好的營養能幫助孩子強化體能，但是讓孩童保持放鬆的心情及健康的身體狀態，才是最重要的關鍵，因此不要為了一昧遵照營養建議，而以強迫、高壓或打罵的方式，硬逼孩童進食，若是反而導致小朋友情緒不穩定或身體不適，也是反效果。另外，打疫苗前不空腹、前一晚不熬夜，也是維持身體健康狀態的基礎。