癌症治療從傳統手術切除、化學治療及放射線治療，至近二十年來標靶治療與免疫治療相繼問世，有了相當大的突破，不僅能從下游端控制病情，減少嚴重副作用發生，同時也能維持甚至提高治療成效。然而對於標靶治療，中國醫藥大學附設醫院院長暨中國醫藥大學生物醫學研究所教授周德陽坦言，臨床上使用仍有其限制，包含癌症復發後難治療及無法預防癌細胞轉移等。因此，「免疫治療」也成為目前國際間致力研究與開發的主力方向。

●免疫細胞治療 如同在體外訓練一批「免疫軍隊」

過去人體為何無法控制癌細胞生長，即因癌細胞表面有可躲過免疫識別的腫瘤抗原，而免疫治療藉由強化自體免疫細胞辨別及毒殺癌細胞的能力，協助治療癌症。周德陽院長說明，目前免疫治療可分為兩種，一為「免疫抗體治療」，透過補充外來單株抗體藥物來強化自體免疫功能，然而因抗體藥物會經過全身循環，作用強度易遭稀釋，治療成效與持續性常不如預期。

第二種「免疫細胞治療」則是在體外訓練及活化一批免疫細胞後再送回人體，包含細胞激素誘導殺手細胞(CIK)及樹突細胞(DC)，以及最近才通過特管法的Gamma Delta-T細胞。

●新一代CAR-T細胞讓癌細胞避無可避 未來發展性高

Gamma Delta-T細胞為一種擁有多重細胞特性的免疫細胞，周德陽院長指出，其特色在於它並非藉由「抗原」辨識癌細胞，而是透過癌細胞產生的代謝物來追蹤，因此即便癌細胞再度產生突變，它也還是能成功找出癌細胞所在位置。

而目前中國醫藥大學附設醫院已累積300多名以免疫細胞進行免疫細胞治療的案例，經統計約有七成以上的療效，其中少數患者腫瘤甚至完全消失。另外，因細胞免疫治療是藉自己的免疫細胞去攻擊癌細胞，故副作用相對其他療法更小，能協助患者在面對疾病時仍保有生活品質。

●「頭部裝導航尾部裝炸彈」 中國附醫再改良CAR-T細胞

隨著醫學發展，免疫細胞治療在2017年CAR-T（chimeric antigen receptor-T cell）細胞出現後，又跨過一個新的里程碑。作為首例以人為基因修飾出來的人類免疫T細胞，周德陽院長比喻，CAR-T細胞就像在原始免疫細胞頭部接一個精準導航系統–CAR（Chimeric Antigen Receptor, 嵌合抗原受體）、尾部裝一顆炸彈（裡面裝滿如腫瘤壞死因子、免疫激素等可誘殺癌細胞之激素），一找到癌細胞隨即引爆，治療成效可高達80%-90%。

但遺憾地是，目前臨床上僅能用於血癌治療，對癌症占比80-90%的實體腫瘤如肺癌、乳癌或肝癌等來說，仍無法有效突破，因此，中國附醫研究團隊也正致力找出讓CAR-T細胞治療對實體腫瘤發揮作用的方式。

經過多次改良與實驗，中國附醫研究團隊發現，若將原始CAR-T細胞透過基因轉換做成「CAR-Gamma Delta-T細胞」，似乎可有突破性地發展。因Gamma Delta-T細胞表面無主要組織相容性複合體（MHC），所以即便使用異體細胞培養，送回患者體內不會產生排斥，使用前也無須再進行血型配對。新一代CAR-Gamma Delta-T為異體移植，有利於用健康免疫細胞輸給癌症病人，提供了即時及更有效性。