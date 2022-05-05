小的寄生蟲可能會先搭便車在浮在海洋中的微塑膠上，然後再跳到海洋生物上。在實驗室狀態下，研究人員顯示說，三種常見的病菌－弓形蟲（Toxoplasma gondii）、蘭氏賈第鞭毛蟲（Giardia）、以及隱孢子蟲（Cryptosporidium），非常有辦法附著至合成的微珠及微纖維上。

●透過塑膠來移動

這可能不一定會發生在真實世界上，但是這項研究是第一個研究，顯示說這個傳播路徑至少是有可能發生的。因為魚類與貝類身上常常會帶有微塑膠，研究作者很擔心，他們的研究結果對於動物及人類健康可能會代表的含意。

加利福尼亞大學戴維斯分校（University of California, Davis）的感染性疾病專家凱倫·夏皮羅博士（Karen Shapiro）說：「人們很容易將塑膠問題當成與他們無關的事，例如說，『我不是海洋中的烏龜』或是『我不會因為這個而噎到』。但是，一旦你開始談到疾病與健康，就更有力量來實施改變。微塑膠實際上可以讓病菌四處移動，而這些病菌最終會進到我們水中與食物中。」

●實驗室實驗

為了測試這個想法，研究人員們進行了一系列的實驗室實驗。在實驗當中，他們將會致病的原生動物引入至泡在海水當中的微塑膠。研究團隊選來研究的三種病菌，被世界衛生組織（World Health Organization，WHO）認為是食用貝類後造成疾病的低估原因。

弓形蟲會感染溫血動物，像是海洋哺乳動物以及人類。在我們身體當中，這種寄生蟲會造成骨骼、大腦以及眼睛中的囊腫（cysts）。同時，蘭氏賈第鞭毛蟲以及隱孢子蟲兩者都可能造成人類腹瀉。

在實驗室的實驗中，這三種病菌被發現都會附著在微塑膠上；雖然，比起聚乙烯微珠，更多的寄生蟲會附著聚酯微纖維上。前一種類的塑膠通常是源自人類衣服與裝備，而後一種類通常是來自化妝產品。

●棘手的微塑膠問題

這並不是第一次發現，微塑膠能夠運輸汙染源至海洋環境中。例如，在 2009 年，研究發現塑膠汙染運輸並洩漏化學物質到海洋環境中。

但是，生物汙染物獲得的關注較少。在 2013 年，研究人員開始警告說，大批的海洋垃圾正養著一個新的生態系統，包含了藻類及細菌，這被稱作「塑膠生物圈」（plastisphere）。

這些微塑膠當中的某些可能會漂浮在海洋表面，而其他可能會沉到底部。無論是哪一種，從海中捕捉小粒食物的濾食性動物（filter-feeding animal）都有可能意外地吃到一些微塑膠。如果這些汙染物也攜帶著寄生蟲的話，對於食物網的影響可能會是很大的災難。

夏皮羅博士說：「當塑膠被投入時，無脊椎動物會被騙到。我們正因為引進人造材料，而改變大自然食物網，且這也很有可能引進致命的寄生蟲。」這彷彿，讓我們多了另一個需要擔憂微塑膠的理由。