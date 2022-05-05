星座運勢網站「星座上上簽」分析，天蠍座、水瓶座、射手座的女人是渣男終結者，如果有男人想要玩弄她們的感情，千萬要有自己反過來被傷害的心理準備。

▍1.天蠍座

天蠍女是標準的冰山美人，擁有高顏值，又習慣與人保持距離，總是顯得冷淡又高傲，這種充滿神祕感的女人，在許多男人眼中充滿魅力，因此她們的身邊總是不乏追求者。天蠍女的觀察能力很強，在這些追求者中，哪個是真心對待自己，哪些是抱著玩玩的心態，她們一眼就能辨別，就算渣男使出渾身解數追求，只要動機不純，根本就不可能征服天蠍女的心，如果惹毛她們，說不定還會引來報復，千萬別輕易招惹。

▍2.水瓶座

水瓶女頭腦靈活，腦中充滿各種天馬行空的想法，一般人都很難搞懂她們在想什麼，渣男當然也是如此，所以她們總是能想出千奇百怪的方法來制服渣男，對方明明一開始是抱著玩玩的心態接近，沒想到在追求的過程越來越認真，那些對付其他女生的方法，放到水瓶女這裡，一個都起不了作用，因此激起了渣男的挑戰慾。水瓶女就算一開始知道對方是渣男，如果能引起她們的興趣，其實也是有交往的機會，畢竟她們總能見招拆招，再怎麼渣的男人在她們身邊都會變乖。

▍3.射手座

射手女愛好自由，喜歡交朋友，對感情又沒有什麼道德束縛，如果有渣男想要玩弄射手女的感情，有很大機率反而會自己先暈船，然後被她們玩弄在手中。射手女長得漂亮，擅長社交，對誰都很熱情，又很懂得感情中的小心機，她們本來身邊就一堆備胎，在單身的時候根本不會對誰特別用心，卻偏偏會演出深情的樣子，讓人難以判斷她的心意，渣男原本想要來玩弄射手女的感情，最後卻狠狠被傷了心。