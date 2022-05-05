台北市議員徐巧芯踢爆，目前徵用的羅氏快篩試劑代理商雖是台灣羅氏，但盒子上寫的經銷商是「牛耳國際生技股份有限公司」，該公司代理人正是民進黨前立委蔡煌瑯的哥哥蔡朝正，質疑中央圖利特定廠商。經濟部在晚間試圖以臉書澄清，說明羅氏快篩試劑與國內代理商牛耳公司「完全無關」；然而，徐巧芯議員在得知經濟部貼文後，直接拿出照片證明「政府專用」的羅氏快篩試劑，總經銷商仍是牛耳公司。

經濟部臉書在晚間貼文「請支援澄清：某議員質疑快篩圖利特定代理商(不是事實)」。

羅氏/亞培為全球最知名檢驗試劑品牌之一，指揮中心徵用羅氏快篩做實名制

考量班機時效、航運成本、交易金額及金融保證等因素，「政府是直接徵用羅氏公司所生產的快篩試劑 與國內代理商牛耳公司完全無關」

徐巧芯得知後，立即在經濟部臉書回應：「你根本沒看我的文章吧？我是在說明經銷商的代表人跟民進黨長期的關係，都有引用新聞資料，有種來告我。

經濟部晚間的臉書圖片，聲稱羅氏快篩劑與牛耳公司無關。(圖/經濟部臉書)

我根本沒說指揮中心「簽約」的對象是牛耳，我說的是羅氏快篩的「經銷商」是牛耳，民眾目前買的【政府專用】的快篩試劑上就寫「牛耳國際生技有限公司」，

如果要「澄清」的話，是不是要把現在賣出去所有羅氏試劑的貼紙上面的「經銷商」劃掉？這裡不開放貼圖，不然我就把羅氏快篩的外殼po上來，有沒有寫經銷商是牛耳一翻兩瞪眼。」

徐巧芯在網上也發布了照片，寫著「政府專用」字樣的羅氏快篩試劑，其總經銷商仍是牛耳國際生技股份有限公司。