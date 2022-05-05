疫情期間共同敵人是病毒，社會需要多些愛與同理心！1名家長在網路上控訴，他的大女兒確診，全家隔離3天加自主防疫7天完成後，小兒子快篩陰性就去上學，沒想到補習班老師竟當眾罵兒子「幹嘛來上課，你想讓我們全部確診嗎？」他說如今誰都不願意確診，確診家庭不是怪物、不是異類。

該名家長在臉書「爆怨公社」發文表示，他的大女兒日前確診，小兒子因此做居家隔離，在7天自主防疫結束後，兒子再做了1次快篩確認陰性才出門，但日前兒子就讀的安親班裡1名老師竟當著全班的面斥責兒子「你家有確診者幹嘛還去學校上課，幹嘛還來安親班上課，你想讓我們全部確診嗎？」

家長控訴，他的大女兒確診，全家隔離3天加自主防疫7天完成後，小兒子快篩陰性上學，補習班老師竟當眾罵兒子「你想讓我們全部確診嗎？」（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該名家長強調小兒子只是被匡列隔離，快篩都是陰性，他們全家因為擔心傳染給別人，都已經完成3+7，相當不認同該老師對孩子大吼，怒批「現在疫情嚴重沒人願意確診，確診家庭也不是怪物不是異類」，PO文中還曝光兒子上課前半小時的快篩陰性照片。

其他網友紛紛留言「大家共同的敵人是病毒，也因爲這次疫情見證人性，但仍願意相信大部份的人是理性的，誰想確診、「這老師不行，小朋友心理會受傷，而且他自己都不會確診嗎？現在是人人有機會中獎時期」、「為何要這樣貼標籤？病毒不可怕，可怕的是人性呀」、「就算我們醫護人員，也不是怕得病，而是怕被貼標籤」。