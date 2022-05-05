毒品讓女子一生全毀！彰化1名49林姓女子因染上嚴重毒癮成為街友多年，自稱與5個前夫結婚、離婚達30次，其中3名前夫仍在服刑，她去年找上剛假釋出獄的汪姓老毒友，汪男因此找來朋友在住家開毒趴，遭警方逮住，汪男被依轉讓禁藥罪、施打毒品分別判4月、3月，而林女須觀察勒戒2個月。

根據判決書，汪男有多起吸毒、販毒前科，去年5月他假釋期滿出獄後，林女就聯繫他再次吸毒，之後2人再度遭逮；林女上法庭稱汪男平時對她很好，7、8年來都稱對方哥哥，她當遊民時肚子非常餓就會找對方救濟，2人曾一起吃香蕉果腹，但她僅承認向汪男購毒，不認吸毒。

此外，林女自稱曾嫁過4、5個老公，結婚、離婚達30次，其中2、3名前夫還在被關，她做街友多年，曾住精神病院多年；法官認為林女生活條件不佳，應沒有能力購毒，僅犯轉讓禁藥罪；而汪男去年在員林市區也被逮與多名朋友家中開毒趴，而汪男辯稱是趕不走林女與其他人，否認蓄意供住處給眾人吸毒。

法官審酌，汪男有多次前科仍漠視法紀，轉讓第二級毒品，助長毒品流通，又提供住處吸毒群聚，違反轉讓禁藥罪，判刑4月，幫助施用第二級毒品罪判刑3月；而林女也遭檢察官申請觀察勒戒2個月，林女抗告後請遭法院審理後駁回，判處林女仍需觀察勒戒。

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