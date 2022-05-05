這八卦鏡怎麼怪怪的！1名網友發現某住家大門上方掛著1個八卦鏡，但樣子似乎怪怪的，不但沒有鏡面，整體材質還是編織狀，疑似就是餐桌隔熱墊，照片曝光網友紛紛笑說是類八卦鏡，留言稱「阿嬤手端著熱湯還在等」、「客家八卦鏡」、「意思到就好」。

該網友在臉書「爆廢公社」發表1張照片，照片中是1處住家大門上方，除了貼上1幅春聯，還掛著1個貌似擋煞用的八卦鏡，但仔細一看該八卦鏡不但中心沒有鏡面，周圍的材質還是編織竹繩，該物疑似是住家餐桌常用的隔熱墊，原PO發現後拍下照片問說「這是新型八卦鏡嗎？」

網友發現某住家門上方掛著1個八卦鏡，但樣子似乎怪怪的，不但沒有鏡面，材質更是編織狀，疑似就是餐桌隔熱墊，照片曝光網友紛紛笑說是類八卦鏡。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友紛紛留言「我吃午飯發現我家墊湯鍋的墊子是一樣的」、「這是家徽，名門望族都有的」、「阿嬤手端著熱湯還在等」、「客家八卦鏡」、「讓煞氣有家的感覺，好溫馨」、「上古時代的封印術之一」、「類八卦」、「意思到就好」、「燕子友善住家，防止撞牆」。

據悉八卦鏡分為平面鏡和凹凸鏡，一般平面鏡作為反射煞氣，不建議懸掛屋內，用於路沖、樓房、壁刀等，或者樓房是尖的，而凹鏡具有吸財效果，一般建議掛在大門上，也要注意懸掛八卦鏡時，別將反射出去的光射入別人的家裡，這等於是將煞氣轉進別人家，相當不厚道。