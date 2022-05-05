載瓦斯機車簡直像特技！1名網友在路上目睹1輛機車整整載了8桶瓦斯，不但後座堆了7桶，車位還掛著1桶，甚至擋住車牌，讓網友嚇壞說「這要怎麼待轉啊？」有內行網友分析應該是空桶，每個月21公斤，總負重已超越百公斤，且物體高度也超過騎士肩膀，都已違反道路交通安全規則。

該網友在臉書「爆廢公社」上發表1張照片，照片中1輛送瓦斯桶的機車上竟整整載了8桶瓦斯，後座由2桶瓦斯疊成一層，共有3層，最上方還再放1桶瓦斯，而車尾處則還掛著一桶，該瓦斯還直接擋住機車車牌，讓目擊網友看到後嚇壞拍下照片，PO文問說「這樣要怎麼待轉啊」。

1名網友在路上目睹1輛機車整整載了8桶瓦斯，不但後座堆了7桶，車位還掛著1桶，甚至擋住車牌，讓網友嚇壞說「這要怎麼待轉啊？」（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友紛紛留言「這是空桶不過仍很危險，我當初最多掛4桶就很吃力，佩服這位師父這麼衝」、「霸氣，路上誰敢不離他遠遠的」、「還需要待轉？誰敢擋他的路」、「油門輕催，就孤輪了吧」、「超級老鳥才會這樣載」、「用生命來轉每一個彎」、「終於看到比外送兇的車」、「一桶算38公斤，八桶就多少了，還有駕駛的重量」。

不過也有內行網友分析，待不待轉是不知道，但依照片中的附載物品重量，1個瓦斯桶空桶重約21公斤，限重已經違法，且高度也已超過騎士的肩膀，都以為違反道路交通安全規則第88條「機車附載人員或物品，；普通輕型不得超過五十公斤、重型不得超過八十公斤，高度不得超過駕駛人肩部」。