俄羅斯發動對烏克蘭戰爭後陷入泥淖，西方國家非常重視中國對俄羅斯的態度，並多次警告北京不得助俄逃避西方國家的制裁，歐洲國家甚至期待中國出面調停俄烏戰爭。研究中俄關係的俄羅斯學者認為，中國不會協助俄羅斯抵禦西方的制裁，北京有自已的利益與政策。而且這場戰爭會減弱美國遏制中國的政策，讓中國獲得喘息空間。同時，一個更弱的俄羅斯也對中國有利，北京將因此在中俄關係上獲得更多的主導權。

在俄羅斯的莫斯科卡內基中心（Carnegie Moscow Center）擔任亞太項目主任的漢學家亞歷山大．加布耶夫（Alexander Gabuev）接受俄羅斯英文新聞網站《梅杜莎》（Meduza）專訪時表示，中俄關係有個原則：「不對立，但不一定會結盟。」北京在對烏克蘭戰上不批評莫斯科，採取的立場相當微妙，這明確反映了它的國家利益。開戰前北京表明支持烏克蘭的主權與領土完整，開戰後同樣的話卻漏了烏克蘭的名字，外交上耍了點花招，藉此維持與俄羅斯的關係，並以某種隱諱的方式給予支持。同時，不能過度破壞與歐洲和西方的關係，不要因此受到制裁。

俄烏戰爭將減弱美國對中國的遏制政策，讓中國獲得喘息空間。同時，一個更弱的俄羅斯也對中國有利，北京將因此在中俄關係上獲得更多的主導權。（圖／路透）

加布耶夫說，俄中4500公里長的共同邊界是雙方關係中很重要的穩定因素，雙方關係如果惡化，對彼此都是一場戰略噩夢。近年來雙方經貿關係成長很快，商品貿易之外還包括國防工業與能源的合作。加上雙方都是威權國家，不會批評彼此的內政問題。在聯合國與國際議題上有很多共同的利益與觀點，就算俄羅斯換上了民主政府，這些狀況也不會改變。

他表示，這種關係不是聯盟，也永遠不會結盟，因為俄中兩國本身就是大國。各自都有複雜而廣泛的利益，雙方各自為政，只會約定在利益分歧的地方不互相批評，這不是聯盟，而是一種「戰略夥伴關係」，算是一種權宜之計。因此，俄烏戰爭後中國不會違反西方對俄羅斯的制裁措施，之前西方就俄羅斯入侵克里米亞時也祭出制裁，中國也是這麼做。短期內也不會公佈軍火武器交易與國防合作項目，但中國會非常謹慎地保持與俄羅斯大部分經濟互動。

俄羅斯長期以來不願意提供國防尖端科技給中國，很快地莫斯科將別無選擇。圖為俄羅斯最新式改進型亞森-M級核潛艇。（圖／衛星通訊社）

布加耶夫認為，未來俄羅斯的反美立場和中美之間的衝突將繼續存在，這些會推動莫斯科和北京相互靠近。不過，中美對抗仍是世界地緣政治的主軸，美國所有的重要行動都是為了遏制中國，俄烏戰爭是一個不必要的干擾，戰爭爆發後，歐洲的注意力就會被轉移到俄羅斯身上，處理與中國的關係反而成為次要的。在美國本身也一樣，拜登與他的幕僚要花大量時間與資源來應對俄烏戰爭，更沒有時間與精力與中國打交道，這是對中國最有利之處。

布加耶夫在接受另一家俄羅斯媒體《生意人報》（Kommersant）專訪時還指出，在歐洲國家希望中國出面擔任俄烏戰爭的調解人問題上，中國沒有明確的利益，美國消耗大量資源在俄烏戰爭上，是北京樂見的，何況中國目前也沒有籌碼來影響普丁，未來俄羅斯因戰爭而國力耗弱，也會讓中國在對俄關係上有更多主動權。

俄羅斯對烏克蘭戰事陷入泥淖，其黑海艦隊旗艦莫斯科號（圖）還被炸毀而沉沒，被視為俄軍的奇恥大辱。（圖／網路）

他強調，現在戰爭的狀況是普丁和他的幕僚們預料不到的局面，中國一向認為俄羅斯的舉動是難以預測而且經常是非理性的，因此對俄羅斯的作為有一定的回應策略。現在採用與當年俄羅斯入侵克里米亞時相同的策略，尊重主權領土、不會承認併吞行為。一邊批評美國的制裁，一邊還是會表面上遵守制裁措施。同時，中國會盡其所能、最大限度地利用在俄羅斯的新機遇。

普丁在俄烏戰爭中已4度換帥，各界都看扁了俄軍戰力，對俄羅斯前景普遍看壞。圖為普丁與俄參謀長格拉西莫夫。（圖／推特@GlasnostGone）

這個情況對中國而言，布加耶夫指出，中國的機會是非常巨大的。長期以來，俄羅斯一直不願向中國出售其最尖端的軍事技術，很快地莫斯科將別無選擇。俄羅斯也不願意做很多人民幣交易，因為它不能完全自由兌換，現在俄羅斯也必須用人民幣來進行中俄貿易，這些都是普丁沒有想到的俄烏戰爭副產品。

至於俄烏戰爭影響全球經濟與貿易上，布加耶夫最後說，這部份對歐美與中國都是很糟糕的問題，尤其是全球正處於疫情的恢復期。不過，這場戰爭的影響會耗費拜登剩餘的任期，拜登在美國經濟復蘇與遏制中國上都會力不從心，這是對中國最明顯的好處。