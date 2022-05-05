鮑爾淡化一次升息3碼可能性 道瓊大漲932點 那指漲逾3％ 05:272022/05/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鮑爾淡化一次升息3碼可能性 道瓊大漲932點 那指漲逾3%。(圖/美聯) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布升息2碼，主席鮑爾（Jerome Powell）淡化未來一次激進升息3碼的可能性，美國股市3大指數今天皆收紅。 道瓊工業指數上漲932.27點或2.81%，收在34061.06點。 標普500指數上揚124.69點或2.99%，收在4300.17點。 那斯達克綜合指數揚升401.10點或3.19%，收在12964.86點。 費城半導體指數上漲118.89點或3.90%，收3163.79點。（譯者：陳正健）1110505 公股銀避險 建置台股期貨空頭部位 商品期貨趨勢專欄－美債殖利率飆 黃金期賣壓重 #點或 #收在 #升息 #鮑爾 #收紅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 資金逃離 歐股基金大失血 04:102022/05/04 投資理財 《金融》升息潮美元熱 銀行競推優利定存 13:582022/05/04 財經 暌違11年 澳央升息1碼超預期 04:102022/05/04 全球財經 印度央行閃電升息40個基點 印股暴跌 22:542022/05/04 財經 美升息決策將出爐 學者評台灣央行跟進要看3條件 22:262022/05/04 財經 美智庫：美取消對大陸加徵關稅 將有助降低通膨和穩定預期 18:012022/05/04 兩岸 《盤中解析》16600快閃 中線看這指標 11:392022/05/04 財經 永續高股息ETF 配息率可望創高 04:102022/05/04 投資理財 多重利空籠罩 債券基金續失血 04:102022/05/04 投資理財 股匯雙殺 台幣貶至29.53元 04:102022/05/04 財經要聞 利差高於長期平均 新興債 投資價值浮現 04:102022/05/04 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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