美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布升息2碼，主席鮑爾（Jerome Powell）淡化未來一次激進升息3碼的可能性，美國股市3大指數今天皆收紅。

道瓊工業指數上漲932.27點或2.81%，收在34061.06點。

標普500指數上揚124.69點或2.99%，收在4300.17點。

那斯達克綜合指數揚升401.10點或3.19%，收在12964.86點。

費城半導體指數上漲118.89點或3.90%，收3163.79點。（譯者：陳正健）1110505

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