【愛傳媒葉毓蘭專欄】5月2日南港分局八位員警確診，局內同仁想去篩檢，偵查隊長卻不願讓隊員去做快篩或PCR，最後造成疫情擴散。5月4日在內政委員會質詢內政部長徐國勇，各縣市、各分局甚至到各個派出所的防疫措施都亂了腳步，光是今年1月份到前天，全國員警就有664名確診，現階段到底是「以篩代隔」還是「不篩不隔」，內政部都應給予各地方警察同仁明確的答案，警政署更要配發快篩劑，保護員警的健康。

另外，我也向徐部長表示，電子圍籬狀況百出造成民眾困擾，警察更是苦不堪言，內政部應儘速與指揮中心研議是否立即取消或以替代方案取代，讓警察真的能夠回歸專業。

最後，我向部長表示，4月25日南投縣警察局埔里警分局愛蘭派出所員警，發現路邊汽車內有一對男女平躺，在拍打車窗、呼叫後未有任何回應，擔心是否為意外事件而破窗，反而卻遭到民眾求償維修費。

然而，員警真的錯了嗎？警政署第一時間卻沒有任何回應，支持第一線的員警。蔡總統一直說要成為警消最強的後盾，始終是一張空白支票，這樣傷及警察士氣的作法，內政部、警政署都應深刻檢討。

作者為立委、前警大教授

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