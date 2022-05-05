【愛傳媒簡秀枝專欄】睽違兩年的台北「當代藝術博覽會」創辦人任天晉（Renfrew Magnus,1975-）回來了，意味著熄燈過的台北當代（Taipei Daingdai Art Fair）重新開鑼。

經過14+7的隔離，任天晉神清氣爽，出關後立即到「典藏—北教大咖啡店」，接受典藏團隊採訪。

「回到台北，真好，希望無窮」！兩年的疫情好像打亂了全世界，困守在倫敦，有更多時間陪伴家中的三個小壯丁，但是心繫著外面的疫情，渴望再回到他打拚的戰場，和老朋友聚會。

好不容易重啓爐灶的台北當代藝博會，就要在5月20日舉辦，規模很明顯從2019年的90家、2020年的97家，縮減為62家，主要原因，因為疫情持續，台灣邊防管理嚴格，許多國際畫廊聞隔離色變，認為一趟台北之行，耗費時間太久，尤其10+7的隔離，非常辛苦。

然而，本身真正經過10+7，任天晉沒有絲毫浪費時間，他在防疫旅館指揮作戰，與台灣畫廊、收藏家透過電話、網路，進行密切交流。他透露，這幾天來台北參展的國際畫廊陸續抵達，和他一樣，已經在作隔離，這種精神，讓他非常感動。

疫情之於台灣，有如休養生息，台灣透過邊防的管制，兩年多以來，阻擋了疫情的嚴重感染，同時也回頭作了很多紮根工作。近年，亞洲地區藝術的發展，有許多進展，首先，巴塞爾藝術展母公司MCH集團，也再次啟動新加坡藝博 Art SG 。

任天晉解釋，該集團對東南亞市場，一直高度關注，以新加坡為例，一直保持密切聯繫，從2018年談了又談，中間也一度喊停，如今主客觀條件正在改變中，也有了很大的突破，明（2023）年初，Art SG就要正式開幕，將聚焦在東南亞的當代藝術，疫後再起，不啻是注入新活力。

另外，韓國藝術博覽會（KIAF）與斐列茲藝博會（Frieze）集團合作，將於今年秋天在首爾江南區聯合開幕，這是斐列茲藝博會集團 （Frieze）繼倫敦、紐約、洛杉磯之後，開發出的亞洲第一個聚點，活動在今年9月2日到5日，國際藝博連鎖集團與在地畫協主辦的KALF合作，堪稱不易，除了凸顯亞洲藝術市場，日趨成熟與重要之外，為藝博會開啓分眾經營，同時坐收集市效應，倍受矚目。

韓國這樣的發展，是否加劇了亞洲的藝博市場的競爭！？任天晉沒有那麼悲觀，他以過去歐洲發展作為例子，藝博會越多，表示一個區域，市場結構益臻健全，越具備發展潛力。例如，瑞士巴塞爾、德國科隆、英國倫敦、法國巴黎，到處都有藝博會，幾乎是遍地開花，讓人目不暇給。

由於每一個藝博會，都有自己深耕的項目，彼此之間不完全是競爭關係，反而各擁資源，大家經營不一樣的客戶，也會經營到同一群人，因此可以分享彼此的經驗與基礎，讓藝博會的總鋪蓋面更加寛廣，基礎更為穩固。

藝博會一多，藝術愛好者或收藏家，會循著日曆，按圖索驥，在各藝博會的特色中，尋找自己的標的。那會是很有意思的行程，讓藝術成為生活的日常。

反觀，亞洲地區起步較晚，國際的藝博會，與在地畫協主辦的藝博會，基本上是脫鈎的，首爾的例子，會成為大家研究的指標，頗值得觀察。

近些年來，亞洲當代藝術市場在香港、台北、東京、首爾、雅加達、北京、上海等不同國家或城市，有如雨後春筍，燃起了熱度與希望，彷彿回到歐洲當年的盛況，亞洲果然成為新潛力市場，亞洲人自己半信半疑，歐美人士，反而樂觀看待。

任天晉強調，早在2009、2010年間，因為紐約次貸風暴，當時華爾街哀鴻遍野，就有先知把眼光拉到亞洲來，預測亞洲終將崛起。一般來說，經濟和藝術發展的關係，一定是經濟先行，荷包賺飽了，才會投入藝術。一旦經濟反轉，就會率先出脫藝術品，百試不爽。

果然，這些年，亞洲蓄積了經濟能量，藝術市場走熱，也就見怪不怪。大小藝博會遍地開花，成為很特殊景況。

當然近期香港的發展，些許唐突，任天晉神情略帶寞落與感傷。他說，香港曾是他第二個家，曾投注過很大的心力、資金與青春。然而，如今大環境丕變，現在只能遙寄祝福，希望香港恢復平靜，重拾當年榮景。

但任天晉強調，雖然他已經把注意力，從香港轉移到台北與新加坡，但他不會以別人的失敗，作為自己成功的跳板，不管香港最後發展如何，台北與新加坡，他都會靠自己的努力，找到各該地區值得發展的特性，而全力以赴。

台灣在兩岸三地之間，同文同種，本來就有相對的優勢，風吹草動，感受也特別敏銳。總歸一句，亞洲循這樣模式的發展，看在西方人的眼裏，台灣是亞洲越來越重要的市場，是到了台灣揚眉吐氣的時候了。

台灣市場究竟潛力有多大，可以從一些現象看出端倪。首先，台灣在稅制改革上，已努力多年，分離課稅已經上路，而藝術品進口關稅的優惠，也細節的討價還價當中。

最近日本也受到台灣的啓發，如法泡製，走向稅改之路，不但積極檢討藝術稅制的合理性與競爭力，也考慮開放自由港，希望和鄰近國家一樣，打造更可親的藝術產業環境。

台北當代藝博會在停辦一年後，重新出發，大家的盛情，令他非常感動。在疫情未歇，這樣的氛圍中，重新開張，需要一些勇氣，畢竟選擇停辦，相對容易許多。

任天晉認為，相較於2、3年前，台灣的熱情、能量都沒有消退，他心百感激，也會盡最大的努力，帶動藝博氣氛，讓整個台北市因為台北當代藝博會而熱鬧起來，大家的生活，真的與藝術同在。

亞洲國家各自練兵，有備而來，台北當代藝博會如何克服眼前困境，凸顯台灣的優勢！

任天晉回憶往事說，4年前第一次文化部拜會，他記得當時曾經很用力地告訴文化部官員，台灣有那些利基，能夠獲得國際藝博會的青睞，願意進來操盤，讓國際畫廊不遠千里來叩關？最明顯的因素是：台灣整體文化高，本質上勝過其他很多地區或國家，質優能量大的藝術收藏家，低調散佈各處。

另外，台灣藝術美學的養成，也遠高於臨近國家，公私立美術館、非營利組織，越來越普及，默默推動台灣社會的文化生根與進步。任天晉當時告訴文化部，雙贏的合作模式，是非常符合台灣朝野期待，也就是「讓台灣走出去，也讓世界走進來」。

倘若能以台灣蓬勃的生命力，作為打造國際當代藝術的市集平台，藉著該平台，把全世界重要畫廊與收藏家，吸引到台灣來，相互交流，讓台灣獨一無二的優勢，被國際社會看到。

這兩年，台灣經濟發展，表面上受疫情所苦，邊防管制，許多行業苦不堪言，喪失很多機會。但統計數據，一再顯示，台灣的總體經濟，這兩年不但沒有不好，甚至屢遭新高，擠身進全世界第16大經濟體，在亞洲地區已經拿回所謂亞洲四小龍之首。

至於台灣文化水平的勝出，參加過2019、2020年台北當代藝博會的國際畫廊，津津樂道的。

台灣政府部門也會了解，國際藝博集團在台灣，會扮演重要的穿針引線角色，對於藝術生活（Living with art）的長遠期待，讓國際畫廊及時參與，除了市集交易的目的之外，其實可以把他們經營畫廊、培植藝術家、與全球重要美術館及機構的互動模式，在商業與學術之間的調和鼎鼐，都是很重要的know-how，很值得引進到台灣，讓台灣的藝術真正生根與普及。

生意固然是藝博會的重要命脈，但除了生意，還有許多好處，值得大家重視。例如，藝博會的舉行，讓台灣的能見度變大，注意力與知名度，隨之提高。

今年舉辦藝博會是最艱困的時刻，能辦得成，真是難得，疫情慢慢流感化，邊防終將開啓，明年就容易許多，邀請國際代表性畫廊來台北，就不會太困難了。

回首前塵，2019年、2020年舉辦過兩屆的台北當代藝博會，成果都比預期的好，尤其讓他非常感動的是，2020年與台北101合作，讓台灣當代藝術家林明弘的作品，與101大樓高聳的燈光秀聯手，共同點亮台北，也讓全世界跟著台北101的亮光，看到台灣就在那閃爍的亮光裏。

疫情來襲，擾亂了全世界，台北當代藝博會去年被迫停辦一年，許多人擔心，斷了線、退了燒之後，國際畫廊就不會再回來，巴塞爾藝術展母公司MCH集團就會轉移目標，找其他的城市或國家了。

任天晉以極堅定的語氣說，他的初心不變，台北當代藝博會今年能在疫情持續拉警報中，排除萬難，如期在5月20日開展，是很大的誠意的展現，也是對台灣不棄不離的保證。

他指出，去年雖然中斷藝博會，但對台灣持續投注人力與資金。由岳鴻飛 （Robin Peckham）擔綱的「台北當代藝博會線上交流」，多達50場，就是為了培養市場，持續告訴人家，什麼是當代藝術，當代藝術對台灣發展的重要性。

瑞銀一直是MCH在台北與新加坡藝博會的最大贊助商。以台北當代藝博會為例，簽定3年的贊助契約，疫情前兩年，合作非常愉快，雖然因為疫情，時間略有調整，他相信瑞銀會繼續贊助下去。

台北與新加坡，都推廣華語，文化基礎與民族性非常接近，品質能量都很大，如果能夠共享文化版塊，貴賓與客戶關係更密切，幫襯、集市效果，功不可沒。

「台灣在亞洲真的很重要性，我們初心不變，戰略不變，繼續追求夢想，不只是作數字的盈虧比較。」任天晉說。

對於政府部門的期待，任天晉直言，希望在藝術稅改，獎勵措施的誘因上，繼續向前推進，而台灣的好，需要被看到，國際宣傳的加強，刻不容緩。

如果政府可以透過各種管道，邀請更多國際媒體來台，台北當代藝博會是國家的重要事件，藝博會下的台灣，成為櫉窗，什麼是台灣的最好，如何讓台灣的首善之都活絡起來，而不是只談藝博會生意好不好，銷售熱不熱。

近年來，有越來越多一、二級市場和加密貨幣市場，凝聚起區塊練與加密藝術 ( Crypto Art ）的收藏能量，實體的畫廊與藝博會，必須重新思考如何參與該項數位化的藝術市場。

任天晉說，他們非常樂意順應潮流，水道渠成。今年已有多家畫廊帶進這樣的新玩意，他會靜觀其變，樂觀看待。

疫情，不能遠飛，網路視訊崛起，反而帶進新面孔入場，不同年齡層，跨行業，我們戲稱為「革命新世代」。新世代的玩家，連帶把NFT（非同質化代幣，Non-Fungible Token）、元宇宙（metaverse）以及加密藝術市場（Crypto currency markets），引進市場，讓大家有更多的想像空間，以及選擇機會。

如果問這些新工具，對傳統藝術市場，或畫廊、藝博會等實體機制的衝擊，其實莫衷一是，雜音很大，需要沈澱，但展現出的豐盈多元性，是令人雀躍的。

藝術一直是以人為本的體驗，既然元宇宙是建立在虛擬概念的基礎，反而更讓人懷念起傳統的實體畫廊或藝博會，親身體驗式的藝術接觸，更讓人感動。

新的生態改變，任天晉不但不擔心被取代、或被削減其重要性，反而覺得，虛擬久了，自然而然希望回到實體世界，很務實地欣賞一幅畫，收藏一份可摸可賞可分享的藝術作品，這樣一來，市場的大餅更被做大，進出的人口更多元，跨域跨界跨世代，成為更大的能量。

亞洲大成長，新的進入者，發展更成熟的市場，台北當代藝博會透過畫廊系統，長期帶國際重要畫廊到大家面前，協助藝術家。

10+7的隔離，馬上就要迎接台北當代藝博會，任天晉幾乎把整個五月份，都留給台灣，從入關隔離，出關的首日，就馬不停蹄拜訪合作畫廊、展商與收藏家，五月底再飛返歐洲，參加每年六月舉行的瑞士巴塞爾藝博會。

任天晉說，為了明年疫後重生，他將從暑假起，就展開國際畫廊地毯式的拜訪行程，亞洲國家與地區，列為拜訪的第一梯次，再來是散至歐美各地的國際大畫廊，爭取他們持續回到台北當代藝博會。

任天晉說，我一定要把台灣的好，讓全世界知道。只要疫情平穩，明天台灣邊境打開，找個一百家以上的重要畫廊，鎖定他們成群結隊，來台參加明年藝博會，絕沒不成問題。

正值台灣確診人數攀升，再過幾天，就是台北當代藝博會的舉辦日期，任天晉説，身為外商，一定遵從在地政府的防疫政策，絕對是小心謹慎。

「困守英國倫敦的兩年，想什麼？」任天晉不假思索地回答，「想朋友，渴望友誼，期待趕快與人見面互動。」

任天晉描述，身陷疫情，大家都在問，為什麼？為什麼會這樣，為什麼是我⋯？！他從中韜光養晦，給自己許多安靜冥想時間。藝術信仰未曾改變，反而更多的人性思考與人道關懷。對存在，對理想，還是如何在有生之年，把理想做好做滿等等。

作者為典藏雜誌社社長

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