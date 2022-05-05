高雄市一家3姊弟分患輕、中度智能障礙，原由母親撫養長大、照護，父親長年在外跑船，與家庭疏離，母親因病過世後，二弟王男（40歲）只好肩負起照顧家庭的重責，沒想到父親年邁加上罹患失智症，對兒女動輒打罵，在一次衝突中老父被失手打死，動手的王男被法院判處2年徒刑，緩刑5年，目前在社會局的介入後，已讓3姊弟規律進行治療及復健，並帶領他們逐步融入社會，讓這起人倫悲劇不再延續下去。

「這一家說起來實在也很可憐！」當地鄰長告訴本刊，她回憶事發當天早上9點，她正挨家挨戶發送活動宣傳單，按下門鈴後王男出來應門，平靜地向她說：「爸爸死了！」當下她第一反應王男可能因年邁自然死亡，未多做他想，僅囑咐王男應告知親戚此事，協助辦理後事，沒想到竟是一樁逆倫悲劇。

鄰長說，王家人平常就深居簡出，與鄰居鮮少互動，母親還在世時，偶爾會對街坊鄰居大呼小叫，但周邊人知道他們一家的情況，沒有做出太出格的事便也不放在心上。事發後，常會看到社工員帶著3姊弟外出採買、甚至到洗衣店洗衣，學習社會化的生活，並幫忙引薦工作，生活恢復平靜。

王家人平常深居簡出，少與鄰居互動，發生子弒父的人倫悲劇讓鄰里都深感震驚。（圖／張進安攝）

據了解，王男的智能障礙情況，最早治療時間為1995年，後中斷至2015年，經過短暫治療後又中斷至2019年。因長期未接受適當、規律之復健治療，症狀已從輕度智能障礙惡化為中度智能障礙，且因心智缺陷導致其衝動性高、適應能力技巧不佳，一旦遭遇衝突時無法做出適當反應，可能轉而以較為激烈之手段解決問題。

法院根據高雄市立凱旋醫院認知功能評估與會談結果，認定王男能清楚辨識傷害尊親屬致死罪很重，擔心自己受到懲罰，並自稱當時雖然知道這樣被害者會受傷，但是情緒爆發了無法自控、很生氣等。

協助王男進行復健的工作人員指出，王男在復健過程中有每天報到並按時服藥，且表示後悔犯下罪行，常常出現落淚、害怕入監的情緒反應，可見他已深刻悔悟。

今年45歲的阿惠說，身為家有輕度智能障礙孩童的家屬，真的需要花費非常多心思來照顧這樣「特殊的孩子」，除了要適時調整自己源源不絕的挫折感，還要鼓勵身心障礙兒童去適應社會。還好孩子從小有復健師不間斷的協助復健，協助語言、情緒上的輔助，還有技能教育的老師協助媒合工作與輔導就業，進入職場後原本擔心孩子會被排擠，但是透過老師不斷從旁輔導和說明，同事們都能坦然接納身心障礙的孩子。

許多社福團體致力於協助身心障礙者復健，並為他們媒合工作與輔導就業。（圖／翻攝心路文教基金會臉書）

高雄市社會局表示，政府成立「無障礙之家」就是為了減輕家有智能障礙者家屬經濟負擔與照顧壓力，提供18歲以上重度或多重障礙者全日住宿生活照顧，增進身心障礙者生活自理訓練、醫療復健及提升社會適應能力。並設立「通報暨個案管理中心」，受理高雄市多重問題而無力解決的障礙者，提供個案服務及轉銜服務，讓這些個案增進人際互動及社會參與的機會，將來有機會轉介到勞動就業市場，靠自己的雙手養活自己。

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