27歲男星顏佑庭去年在《全明星運動會》大放異彩，卓越的運動表現讓他收穫「音速小子」美名，怎料近日他參與實境秀《來吧！營業中》卻一改神隊友之姿頻頻出包，跌破眾人眼鏡。4月19日下午5點，CTWant時報周刊記者在大同運動中心羽球場巧遇顏佑庭，只見他一身黑衣黑褲、戴著黑色漁夫帽，腳上踩著一雙運動拖鞋，休閒又愜意的模樣看起來，實在不像是要來運動的樣子。

羽球球技看來普普的顏佑庭，脫下外套帽子，拉緊拖鞋再度開打。（圖／本刊攝影組）

籃球打得嚇嚇叫的顏佑庭，羽球就顯得差一些些。（圖／本刊攝影組）

沒多久顏佑庭將隨身物品放好後，便拿著球拍上場，不知是擔心染疫還是擔心被民眾認出，全場只有他一個人包緊緊打球，格外引人注目。結束短暫單打熱身後，顏佑庭隨即和朋友組隊便進行雙打，但從他的動作來看，羽球似乎不是他擅長的項目，總有那麼點綁手綁腳的感覺，但他神情放鬆，和在《營業中》戰戰兢兢的表現完全不一樣，不難看出運動場讓他比較自在！

顏佑庭在球場上竟然扭起臀部，製造不少「笑」果。（圖／本刊攝影組）

顏佑庭（後排右）參與實境秀《來吧！營業中》的表現遭到不少批評。（圖／TVBS提供）

約莫20分鐘後，顏佑庭脫下帽子和厚重的帽T，調整好運動拖鞋後再度下場，打著打著他竟在場上扭臀製造「笑」果，接著一行人一路打到晚間6點，才一起離開運動中心。

在《全明星運動會》中表現突出的顏佑庭，身手矯健還被稱為「音速小子」。（圖／截自顏佑庭臉書）

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