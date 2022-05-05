CNN公布由親俄社群帳號發布的俄軍猛烈空襲亞速鋼鐵廠空拍影片。

0644:俄軍持續進攻馬立波亞速鋼鐵廠，最新消息指出，烏克蘭軍方現場指揮官普洛柯潘柯（Denis Prokopenko）表示，亞速鋼鐵廠廠區已遭到俄羅斯軍隊攻入，雙方在廠區發生「激烈血戰」，儘管情況極其困難，但烏軍持續執行命令，保持防守。

根據CNN報導，俄軍攻擊行動已持續2天，目前已經攻入亞速鋼鐵廠廠區，但烏克蘭外交部長表示，儘管俄羅斯發動了無情的襲擊，該工廠仍然在烏克蘭的掌握中。

普洛柯潘柯表示：「我為我的士兵做出非凡的努力以嚇阻敵人猛攻感到驕傲，我感謝全世界對馬立波守軍的支持，情況相當困難，但我們持續堅守命令防衛。」

CNN也公布由親俄社群帳號發布的空拍影片，影片顯示俄軍一連串猛烈空襲亞速鋼鐵廠，廠區上空竄起濃重黑煙。

Video posted from a Russian-backed account shows Russian air strikes at the Azovstal steel plant in Mariupol, Ukraine, that is housing civilians, according to the city's mayor. Watch CNN's @ScottMcLean report here: https://t.co/E5T1jIPM6P — CNN (@CNN) May 4, 2022

此外，烏克蘭警方今天表示，過去24小時基輔地區又有20具平民遺體被發現，當地迄今發現的平民遺體總數增至1235具。