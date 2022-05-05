俄烏戰爭開打至今已超過兩個月，俄軍更部署許多新式武器前往前線作戰，其中不少才剛在紅場閱兵中亮相，然而有推特帳號分享，俄軍次於T-14「阿瑪塔」、第二先進的T-90M，竟疑似在烏克蘭第二大城哈爾科夫遭到烏軍摧毀！

推特帳號「@UAWeapons」今（5日）凌晨分享了一張前線記者採訪照，並指出背景那輛燒得焦黑的坦克，就是才剛亮相不久、俄軍第二先進的T-90M坦克，而從該燒焦坦克身上，可看到砲塔上的遙控武器站，車首可見大塊裝甲，同時也可見加長的砲塔、砲塔上的防護網與鏈條防護幕，而貼文所說的哈爾科夫，就是該型坦克第一次被目擊現身烏東的地方。

推文經臉書軍事粉專「戰鬥情報中心CIC」分享後也引起台灣網友熱議，有人驚呼「確實是T-90M，我看到砲塔側邊切面整齊的反應裝甲了」（T-90M砲塔設計相當流線整齊）、「被標槍飛彈打爆的嗎？」，也有網友調侃「這次砲塔沒有飛起來」（指俄系坦克遭擊毀後時常因彈藥殉爆導致砲塔被炸飛）