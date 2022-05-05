疫情再起，台北市長柯文哲對於疫情發展頻有神準預言引發網友熱議，指揮官陳時中昨（4日）被問及此事時回應，預測是要讓大家參考，最近剛好看到有個印度神童，也都不錯。此話一出，再度引發大批網友討論，許多人都不以為然，認為陳時中是酸葡萄心態，「反正你就不會稱讚科學首長(非同黨)，就稱讚外國預言者是這樣嗎？」

陳時中昨被問到此問題，先是笑了一笑，然後說預測是要讓大家參考，最近剛好看到有個印度神童，也都不錯，大家可以多參考；不過現在疫情最重要的是實踐者與工作者，有預測當然很好，因為可以當作規畫目標，但既然有預測就要有相對應的工作規畫，一步一步把事情做好。

對此，柯文哲回嗆自己是醫生，不是算命的人，且這些都是事先可以知道的，反問中央「為什麼沒有準備？這才是問題。」

兩人的言論也再度引發網友熱烈討論，在《Yahoo新聞》有超過150則留言，有人就說「阿伯說的話要聽, 阿伯是醫學專家」、「身為指揮官看到的資訊應該比台北市長更多才對。結果人家還比你厲害，你自己好好檢討一下吧」、「 再耍嘴皮, 市長你也不用選了」、「酸葡萄心態，超前部署！超在哪」。