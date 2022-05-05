中央氣象局今日針對3縣市發布大雨特報，包括基隆市、新北市及宜蘭縣。氣象專家吳德榮表示，今、明兩天各地氣溫會逐日回升，白天會感覺有點微熱、早晚涼，最高溫可能會有33度，但周六起將轉為有雨的天氣型態，氣溫也會稍微下降，尤其是下周一、二，要注意陣雨或雷陣雨機率，到了下周三，天氣才會轉為晴朗，屆時將熱如夏天。

吳德榮今（5）日於《三立準氣象· 老大洩天機》專欄預測，今、明（5、6日）兩天受偏東風影響，東半部有局部短暫陣雨，西半部多雲時晴，山區午後有零星短暫陣雨的機率，各地氣溫會逐日回升，白天微熱、早晚涼，今日各區平地氣溫為北部21至29度、中部21至32度、南部22至33度及東部20至30度。

吳德榮指出，周六（7日）因大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷陣雨的機率，下周日、一（8、9日）受梅雨季第二道鋒面影響，激發對流，各地轉有局部陣雨或雷陣雨的機率，白天因雲多降雨、氣溫微降，幅度不大。

吳德榮說，到了下周二（10日）鋒面東移，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，雖然這道鋒面還不是滯留鋒，但在它通過前後，大氣已很不穩定，容易有強對流發展，應注意伴隨而來的雷擊、強風及瞬間強降雨。吳德榮說，下周三（11日）台灣在暖氣團內，屆時天氣晴朗，暖熱如夏，午後雲量增多，山區有局部短暫降雨的機率。