奇蹟！長沙樓房倒塌事故被埋壓131小時第10人獲救。（新華社）

奇蹟！長沙樓房倒塌事故被埋壓131小時第10人獲救。（新華社）

中國新聞網報導，5日凌晨0時02分，湖南長沙居民自建6層樓房4月29日倒塌事故救援現場，第10名被困人員被成功救出的那一刻，全場響起熱烈掌聲。獲救者為女性，已被埋壓逾131個小時，是救援力量在建築廢墟逐層剝離救援過程中發現，目前已緊急送往醫院救治。

「這是一個生命的奇跡！」參與救援者感歎。此時，距離事故發生已經超過131個小時。這名倖存者，是4日晚8時40分許，進行新一輪全場靜默時探測到的。現場參與救援的消防人員透露，發現倖存者後他們非常激動，「無論有多麼大的困難，無論前面有多大的阻力，我們都堅信，一定可以把這名倖存者救出來。」

這次事故救援中，消防人員通過喊話敲擊、搜救犬等傳統方式以及消防單位已裝備的雷達生命探測儀、音視訊生命探測儀、無人機等綜合手段進行生命跡象探測。

除了白天搜索救援外，每天晚上和凌晨時段，夜深人靜，救援人員都會採取全場靜默方式進行全域搜索與重點點位精確定位。

當晚9時許，救援人員根據現場情況仔細討論施救方案。考慮被困人員埋壓時間過久，醫療專家組現場多次會診，並將移動ICU救護車開到現場。

「我們期待著下一個奇跡。」當第10名被困人員抬上救護車被送往醫院救治後，救援現場又開始了新一輪的全場靜默探測。

據官方通報，這場發生在4月29日中午12時24分的長沙居民自建房倒塌事故，初步核實造成23人被困，39人失聯。截至5日早上，已有10人獲救，發現5名遇難者。

「救援過程中，我們想得最多的是盡快將受困人員救出去，我們快一秒，他們就能快一些出來。」參與多位受困者救援的長沙市消防救援支隊安沙中心消防站站長蔡君球說，現場救援的難度超過很多人的想像。

中建五局總工程師李凱介紹，目前的救援工作採用逐層作業、逐層探測的方法。每揭開一層，再反復多次探測，確保及時發現可能存在的倖存者，如果確認沒有新的生命跡象，再進行下一步作業。

「下一步，我們將繼續全力以赴搜救被困人員，周密細緻做好現場救援處置、傷患救治等工作。」長沙市市長、長沙居民自建房倒塌事故應急救援和善後處置指揮部指揮長鄭建新表示。

湖南省長沙市檢察院3日通報，長沙居民自建房倒塌事故發生後，長沙市、望城區兩級檢察院高度重視，當日成立專案組，依法提前介入，引導偵查，蒐集、固定證據。長沙市望城區檢察院經審查，對吳X勇、龍X愷、薛X棕、任X生等4人以涉嫌重大責任事故罪依法批准逮捕；對湖南湘大工程檢測有限公司總經理譚X，技術人員寧X、龔X、湯X、劉X等5人以涉嫌提供虛假證明檔罪依法批准逮捕。案件正在進一步偵查中。