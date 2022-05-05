耕興(6146)公布第一季財報，單季營收12.35億元，年增22.4％，毛利率54％，稅後淨利3.61億元，年增44.13％，每股盈餘3.72元。耕興表示，大陸昆山地區因疫情蔓延實施封城政策對整體營運影響不大，預期5、6月訂單與案件量與3、4月差不多。隨著5G NR的技術應用逐漸增加，非手機、網通類產品的國外客戶數，將會每年持續增加，進一步帶來營收與獲利的成長動能。

耕興指出，近期來自國外5G高階手機訂單持續增加，由於高階案件測試技術的困難度與複雜度要高出以往許多，因此，今年初以來不斷追加5G NR高階檢測設備投資，擴大測試產能，以加速強制性及一致性FTA認證案件的測試，縮短工期。

5G晶片大廠高通認為高階智慧手機需求並未放緩，由此可見高階5G聯網終端產品市場，不管是手機或非手機產品之機種數量仍在快速擴張成長中，來自全球各大廠高階案件測試訂單絡繹不絕，進一步帶動耕興毛利率的提升，今年第一季再度寫下單季毛利率的歷史新高。

此外，公司4月營收4.15億元，年增20.26％；累計前4月營收為16.51億元，年增21.86％。