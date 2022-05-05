華宏(8240)第一季合併營收26.71億元，年減1.1％；營業淨利1.2億元，年增24.6％；稅前淨利1.3億元，年減0.3％；歸屬母公司淨利為0.68億元，年減近3成，每股盈餘為0.69元。公司指出，第一季因全球經濟受到烏俄戰爭、大陸疫情升溫等因素，產值微幅受到影響，但從今年第一季的營業淨利年增24.6％，仍優於去年。

華宏首季本業獲利提升，主要受惠於光學膜片材，料例如擴散膜、增亮膜、偏光膜等與塗佈產品的電子紙的功能膜、COP保護膜的需求不減。機能材料方面，DAP材料以及BMC材料及成型品應用5G基站品效益顯著及車載應用需求提升，客戶用量急增，工廠端產能維持滿載，顯示BMC材料及成型品、DAP材料等銷售亦能維持一定水準。

展望第二季，目前電子紙功能膜材料訂單能見度提升，車用防爆膜、Mini LED等產品需求大幅提升，將為LED產業提供新的成長動力。機能材料在5G網路通訊產品及車用電子等需求趨勢向上帶動下，銷售將持續穩健成長；熱導材料隨品牌客戶新產品開發積極配合客製化。整體而言，華宏指出，各主要產品線營運展望大多偏向正面發展，整體營收表現仍維持審慎樂觀。