國內疫情連續7天破萬例，昨日（4）本土更新增28420例再創新高。有媒體問防疫指揮官陳時中，台北市市長柯文哲曾預測4月份疫情反撲、全台將大亂，「覺得柯市長講得準嗎？」陳則回應：「印度神童也不錯啊！」對此，媒體人朱凱翔諷刺稱，他完全能夠理解陳時中對印度神童惺惺相惜，因為「畢竟是同行」。

陳時中昨日在例行記者會上表示，疫情期間很多預測都有，這些都可以供大家做參考；他話鋒一轉，突然提到印度神童（被印媒踢爆全家都是騙子）的報導，「我今天早上看到印度神童也不錯啊」，被外界解讀是在暗諷柯文哲。

朱凱翔昨日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文道：「完全能夠理解陳時中對印度神童惺惺相惜，畢竟是同行。」

此文獲得超過4200個讚、超過125則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「神比喻」、「人家印度神童還沒當部長」、「類神棍來的」、「確實是算命的，每天下午2點整就開始算」、「同等神級的只差壇的大小而已」、「一樣練肖話，一個還兼報數」、「笑著笑著就哭了」。