金管會證期局表示，核准新光投信申報募集開放式股票型「新光臺灣高股息證券投資信託基金」，由臺企銀擔任基金保管機構，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新臺幣3億元。

證期局指出，此基金自成立日起3個月後投資於境內上市櫃公司股票及存託憑證的總金額，不得低於基金淨值的70％，且投資的上市櫃公司股票皆須符合高股息股票條件。所稱「高股息股票」，須為上市櫃公司中現金股息殖利率前50％、且市值排序前50％股票。