《基金》新光臺灣高股息基金 准募 07:592022/05/05 時報資訊 林資傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准新光投信申報募集開放式股票型「新光臺灣高股息證券投資信託基金」，由臺企銀擔任基金保管機構，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新臺幣3億元。 證期局指出，此基金自成立日起3個月後投資於境內上市櫃公司股票及存託憑證的總金額，不得低於基金淨值的70％，且投資的上市櫃公司股票皆須符合高股息股票條件。所稱「高股息股票」，須為上市櫃公司中現金股息殖利率前50％、且市值排序前50％股票。 苗栗兒童疫苗 6日起校園接種 《半導體》外資一刀砍千元 矽力-KY老神在在 #日起 #臺灣 #上市櫃公司 #高股息股票 #50 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》美系外資首評看法保守 力智下跌 12:582022/05/03 財經 西螺果菜市場人流多 雲林加強防疫 04:102022/05/04 地方新聞 新光臺灣半導體30 ETF 人氣爆棚 04:102022/05/04 產業特刊 台股ETF規模破6千億 FT臺灣Smart布局新選擇 13:352022/05/04 財經 伊雲谷送件申請上市 再增添一檔高價股 19:232022/05/04 財經 《觀光股》外帶需求高漲 飯店餐飲業抗疫加碼 15:192022/05/03 財經 勤凱 預計買回600張庫藏股 04:102022/05/04 證券．權證 《電子零件》昆山廠估月中完全復工 優群今年業績仍看兩位數成長 13:092022/05/03 財經 520行情撐腰＋內資點火 台股五月天 先蹲後跳可期 04:102022/05/02 財經要聞 北京關閉逾60地鐵站 入境放寬10＋7 04:102022/05/05 焦點新聞 鄭州今起封控 富士康閉環生產 04:102022/05/04 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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