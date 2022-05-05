由於廠區在台灣，德微科技(3675)4月合併營收為1.88億元，月增0.4%，再創單月歷史新高，受惠於集團資源整併之挹注，德微樂觀看待第2季營收與獲利，預期第2季可望比第1季好。

大陸近期因疫情因素、於4月起進行上海及週邊城市部份封城，不過德微因生產基地位於台灣，營收未受影響，4月合併營收為1.88億元，月增0.4%，年增15.72%，再創單月歷史新高，累計前4月合併營收為7.16億元，年成長16%。

德微表示，4月合併營收持續創新高，主要貢獻來自車用電子與工控等產品組合；隨自動化封裝之產能增加與子公司5吋晶圓產能如期陸續順利轉換，有助於推升毛利率、甚至略高於公司原先之預期。

德微第1季合併營收為5.28億元，年成長17.73%，營業毛利為1.84億元，年成長34.86%，合併毛利率為34.86%，年增4.42個百分點，營業淨利為9450萬元，年增59.14%，營業淨利率為17.88%，稅後盈餘為1.08億元，年增139.5%，創下單季歷史新高，每股盈餘為2.44元。

展望第2季，德微表示，由於自動化新產能將於第2季與第3季陸續開出，且隨著全球車用電子、5G、人工智慧與工控等產品廣泛應用，第2季營收與獲利審慎樂觀，有望比第1季好。