快篩實名制上路後被民眾罵翻，國民黨台北市議員徐巧心昨（4）日剛爆料，快篩實名制所提供的「羅氏快篩」，其經銷商「牛耳生技」代理人蔡朝正，正是民進黨前立委蔡煌瑯的哥哥；隨後又加碼指出，現任食藥署長吳秀梅及其弟弟、弟妹等人也都與蔡朝正、蔡煌瑯關係匪淺！

徐巧芯昨（4）日在臉書表示，在她爆料「牛耳生技」與民進黨之間的關係後，許多塔綠班開始在網路論壇洗地，於是她只好再出來講鬼故事給大家聽，而這次爆料的人物為吳秀梅，吳秀梅弟弟、南投前議長吳棋祥與吳秀梅弟妹、吳棋祥妻子、民進黨立委羅美玲。

徐巧芯引用多篇新聞指出，牙醫出身的南投縣議會前議長吳棋祥過去發生許多新聞事件，而最關鍵的是他的地盤在南投，與蔡朝正、蔡煌瑯可說是老鄉，且吳棋祥還擔任過蔡煌瑯後援會會長；雖然蔡煌瑯不再繼續擔任立委，但幾人之間的好交情卻沒變，當羅美玲爭取連任時，包括蔡煌瑯、蔡朝正、吳秀梅、吳棋祥及衛福部長陳時中等人全都到場力挺助選。

徐巧芯列出幾人之間關係與背景，吳秀梅為食藥署長，吳秀梅弟弟吳棋祥是有牙醫背景的南投前議長、吳棋祥太太羅美玲是現任民進黨立委、蔡煌瑯是南投縣的民進黨前立委、「牛耳生技」代理人蔡朝正是蔡煌瑯的哥哥，最後陳時中同樣也有牙醫背景，讓徐巧芯狂酸「原來大家都是一家人，一定都是巧合！太巧了！」